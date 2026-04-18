Команда RaveDAO отвергает обвинения в организации схемы pump-and-dump с токеном RAVE. Криптобиржи Binance и Bitget начали расследование инцидента.

Команда проекта RaveDAO категорически отрицает свою причастность к резкому росту и последующему падению стоимости токена RAVE. Ранее известный криптоаналитик ZachXBT обвинил команду в организации схемы pump-and-dump и предложил вознаграждение в $25 000 за информацию о предполагаемых манипуляторах.

Согласно данным ZachXBT, цена токена RAVE резко выросла на 300% за короткий промежуток времени, после чего так же стремительно обвалилась. Подобные скачки характерны для схем pump-and-dump, когда организаторы искусственно накачивают стоимость актива, а затем фиксируют прибыль, оставляя инвесторов с убытками.

В ответ на обвинения команда RaveDAO опубликовала официальное заявление, в котором отвергла все подозрения. Представители проекта подчеркнули, что не имеют отношения к манипуляциям на рынке и не участвовали в координации каких-либо схем.

Тем временем крупные криптобиржи Binance и Bitget начали собственные расследования инцидента. Обе платформы заявили о своей приверженности принципам прозрачности и безопасности на рынке, пообещав принять меры в случае подтверждения фактов манипуляций.

Что это значит для российских инвесторов? Подобные случаи подчеркивают важность тщательного анализа проектов перед инвестированием. Резкие скачки цен на малоизвестные токены часто связаны с мошенническими схемами, что может привести к существенным финансовым потерям.