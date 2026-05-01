Триггер события

Председатель банковского комитета Сената США Тим Скотт активно продвигает законопроект Clarity Act, который может быть подписан президентом к лету 2026. Законопроект уже прошёл Палату представителей в июле 2025 года с результатом 294-134 голосов, но застрял в Сенате из-за споров вокруг регулирования стейблкоинов и DeFi. По словам сенатора Синтии Ламмис, основные разногласия по стейблкоинам уже урегулированы, и комитетский обзор запланирован на май 2026.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В марте 2024 года аналогичная попытка регуляторной ясности провалилась из-за отсутствия консенсуса между SEC и CFTC. Тогда законопроект не смог преодолеть даже комитетский этап. В отличие от текущей ситуации, в 2024 году не было столь сильной поддержки со стороны Белого дома и Министерства финансов. Сегодняшняя координация между ключевыми игроками, включая советника Белого дома по криптовалютам Патрика Уитта, создаёт уникальные условия для успеха.

Цифры, которые меняют картину

Согласно данным Polymarket, вероятность принятия Clarity Act к концу 2026 года снизилась с 65% в январе до 46% в апреле. Это связано с затянувшимися дебатами и пропуском нескольких ключевых сроков. Тем не менее, если законопроект будет принят, он может сократить регуляторный риск-премиум на криптоактивы, что, по данным Chainalysis, приведёт к увеличению объёмов эмиссии USDC на 5-10%.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российских майнеров и инвесторов принятие Clarity Act может открыть новые возможности для выхода на американский рынок. Учитывая текущий курс ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, снижение регуляторных барьеров может сделать американские криптоплатформы более привлекательными для размещения активов. В редакции MinerWorld отмечают, что успешное принятие закона может стимулировать рост интереса к криптовалютам со стороны российских институциональных инвесторов, несмотря на действующие ограничения ФЗ-259.