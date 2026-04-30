Согласно данным аналитической компании Brighty, Испания стала лидером розничного рынка EURC в Европе. Это предоставляет ранний взгляд на то, как евро-стейблкоины используются в рамках нового регулирования MiCA (Markets in Crypto-Assets).

Триггер события

Регулирование MiCA, вступившее в силу в июне 2023 года, установило новые правила для криптовалютных активов в Европейском Союзе. Это включает в себя требования к прозрачности, безопасности и стабильности стейблкоинов, что способствует их более широкому использованию в розничной торговле.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году основное внимание уделялось долларовым стейблкоинам, таким как USDT и USDC. Однако с введением MiCA евро-стейблкоины начали набирать популярность. В 2022 году доля EURC в общем объеме стейблкоинов составляла менее 5%, но к 2024 году этот показатель вырос до 15%.

Цифры, которые меняют картину

Согласно данным Brighty, Испания занимает первое место по розничному использованию EURC с долей рынка в 30%. За ней следуют Германия (25%) и Франция (20%). Общий объем транзакций с EURC в Европе за последний квартал составил €500 млн.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

В ближайшие месяцы ожидается дальнейший рост использования EURC в розничной торговле, особенно в странах с высокой долей евро в экономике. Это может привести к увеличению объема транзакций до €1 млрд к концу 2024 года. В редакции MinerWorld отмечают, что рост популярности EURC может стимулировать развитие аналогичных рублёвых стейблкоинов в России.

Для российских майнеров и инвесторов это открывает новые возможности для диверсификации портфелей. С учетом курса ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, использование евро-стейблкоинов может стать привлекательной альтернативой традиционным криптовалютам.