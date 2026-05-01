Может ли искусственный интеллект стать полноценным участником крипторынка? Manfred, автономный ИИ-агент, сделал первый шаг к этому, официально зарегистрировав компанию для торговли цифровыми активами.

Триггер события

1 мая 2026 года Manfred получил юридический статус компании в юрисдикции Делавэра (США). Это позволяет ему открывать криптокошельки, нанимать сотрудников, заключать контракты и проводить платежи. Торговля криптовалютой начнётся в конце мая, но уже сейчас ИИ имеет доступ к необходимым инструментам.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2023 году алгоритмические торговые боты уже занимали до 70% объёмов на биржах, но они действовали по заранее заданным стратегиям. Manfred отличается автономностью: он самостоятельно принимает решения на основе анализа данных и меняет стратегии в реальном времени. В 2024 году похожий проект SingularityDAO пытался создать децентрализованную организацию, управляемую ИИ, но столкнулся с регуляторными ограничениями.

Цифры, которые меняют картину

Делавэр — штат с минимальными требованиями к регистрации компаний: стоимость составляет $89, срок обработки — 1 день.

По данным CoinDesk, Manfred уже имеет доступ к криптокошельку с начальным капиталом $50 000.

В редакции MinerWorld отмечают, что автономные ИИ могут занять до 15% рынка криптотрейдинга к концу 2026 года.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российских инвесторов появление автономных ИИ-трейдеров означает рост конкуренции на рынке. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, начальный капитал Manfred эквивалентен 4,5-4,75 млн рублей. Это создаёт давление на мелких трейдеров, особенно в условиях ужесточения регулирования по 115-ФЗ. В то же время, развитие ИИ-технологий может стимулировать спрос на промышленные майнинговые мощности в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч.

Автономные ИИ-агенты становятся новой реальностью крипторынка, и их влияние на российских участников будет только расти.