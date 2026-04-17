Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, столкнулась с иском из-за предполагаемого бездействия во время крупной хакерской атаки на DeFi-платформу Drift Protocol, в результате которой было похищено $230 млн.

Суть претензий к Circle

Компания Circle, эмитент второго по величине стейблкоина USDC, оказалась в центре судебного разбирательства. Иск, поданный в федеральный суд Массачусетса, обвиняет Circle в бездействии, которое, по мнению истца, позволило северокорейским хакерам похитить около 230 миллионов долларов США в криптовалюте. Инцидент произошел 1 апреля 2026 года, когда децентрализованная торговая платформа Drift Protocol, работающая на блокчейне Solana, подверглась масштабной кибератаке. Общий ущерб от взлома составил более 295 миллионов долларов, однако часть средств удалось заморозить благодаря оперативным действиям других, менее крупных компаний.

Истец, Джошуа Макколлум из Миссури, бывший трейдер Drift Protocol, потерявший в результате атаки криптовалюту на сумму 23 500 долларов, утверждает, что Circle «ничего не предприняла, пока злоумышленники выводили свои активы». В иске подчеркивается, что Circle, обладая возможностью замораживать токены USDC на определенных адресах, сознательно разрешала использование своих технологий и сервисов хакерами в течение нескольких часов, несмотря на то, что могла остановить вывод средств в Ether.

Механизм атаки и роль USDC

Согласно материалам судебного дела, хакеры конвертировали похищенные с Drift Protocol различные криптовалюты в стейблкоин USDC. Затем они использовали протокол кроссчейн-переводов (CCTP) от Circle для перемещения этих стейблкоинов из блокчейна Solana в сеть Ethereum. На платформе Ethereum злоумышленники обменяли USDC на Ether (ETH), который, в отличие от USDC, не подлежит централизованной заморозке или изъятию третьими сторонами. Этот процесс вывода средств, как утверждается, занял около восьми часов, что дало Circle достаточно времени для вмешательства.

В иске также указывается, что криптосообщество, включая влиятельных лиц, оперативно информировало Circle о происходящем эксплойте через социальные сети уже в течение первого часа после начала атаки. Тем не менее, компания не предприняла никаких действий. Истец обвиняет Circle в пособничестве и подстрекательстве хакерам, а также в халатности, утверждая, что компания не выполнила свои обязанности по мониторингу подозрительной активности на своем CCTP, который предназначен исключительно для передачи денег, в соответствии с Законом о банковской тайне США.

Реакция рынка и позиция Circle

Критики активно обсуждают реакцию Circle на инцидент с Drift Protocol. Известный криптоаналитик ZachXBT привел 15 примеров предыдущих хакерских атак, в которых Circle, по его мнению, предпринимала «минимальные действия против незаконных средств». Он заявил, что компания обладает всеми необходимыми инструментами и ресурсами для более эффективной борьбы с такими инцидентами, но не использует их в полной мере.

Генеральный директор Circle Джереми Аллер ранее заявлял, что решения о заморозке активов не должны приниматься по усмотрению компании, а только после получения соответствующего судебного постановления. Эту позицию поддержал Лоренцо Валенте, директор по исследованиям ARK Invest, отметив, что стейблкоин, который замораживает активы под давлением социальных сетей, создает прецедент, когда любое достаточно громкое заявление может инициировать действия, что, по его мнению, является худшим сценарием.

Однако Тейлор Монахан, ведущий исследователь безопасности из MetaMask, указывает на более проактивный подход главного конкурента Circle — компании Tether, эмитента стейблкоина USDT.

Спасение Drift Protocol и конкуренция стейблкоинов

На фоне судебного иска против Circle, компания Tether выступила с инициативой по спасению Drift Protocol, предложив платформе финансовую помощь в размере 128 миллионов долларов для возмещения потерь пользователям. Ключевым условием этого плана восстановления является переход Drift Protocol с USDC на USDT в качестве основного стейблкоина для расчетов. Tether заявила, что этот план представляет собой «четкую, ориентированную на доход модель, которая с первого дня ставит пользователей Drift в приоритет».

В рамках этого соглашения Tether предоставит 127,5 миллиона долларов, а неназванные партнеры внесут еще 20 миллионов долларов. Этот шаг не только поможет Drift Protocol восстановиться, но и позволит Tether расширить свое присутствие, привлекая более 128 000 пользователей и 35 команд экосистемы к торговле на базе USDT. Данная ситуация подчеркивает растущую конкуренцию между эмитентами стейблкоинов и их роль в обеспечении стабильности и безопасности децентрализованных финансов.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ данная ситуация служит важным напоминанием о рисках, связанных с хранением активов на централизованных платформах и использованием стейблкоинов, эмитенты которых имеют возможность замораживать средства. Хотя USDC широко используется, инцидент с Drift Protocol демонстрирует, что даже крупные и регулируемые компании могут быть подвержены критике за свои действия или бездействие в кризисных ситуациях. Майнерам следует диверсифицировать свои активы и рассмотреть возможность хранения части средств в децентрализованных форматах или на аппаратных кошельках, чтобы минимизировать риски, связанные с централизованным контролем. Инвесторам важно осознавать, что даже стейблкоины, призванные обеспечивать стабильность, несут в себе определенные риски, связанные с их эмитентами и регуляторной средой.