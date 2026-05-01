Регулирование 1 мин

Hyperliquid Policy Center требует от CFTC гибкого подхода к регулированию прогнозных рынков

Hyperliquid Policy Center направила письмо CFTC с призывом к гибкому регулированию децентрализованных прогнозных рынков, что может повлиять на доступ российских инвесторов к этим инструментам.

Hyperliquid Policy Center (HPC), некоммерческая организация под руководством Джейка Червинского, направила письмо Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) с предложением гибкого подхода к регулированию децентрализованных прогнозных рынков. Это происходит на фоне активного обсуждения новых правил для прогнозных рынков в США.

Триггер события

Письмо было подано в ответ на запрос CFTC о публичных комментариях после публикации предварительного уведомления о предлагаемом нормотворчестве (ANPRM). HPC призывает регулятора учитывать особенности децентрализованных рынков и создать чёткий путь для доступа американских участников к этим платформам.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году CFTC уже сталкивалась с вопросами регулирования децентрализованных финансов (DeFi), но тогда фокус был на традиционных финансовых инструментах. Сейчас ситуация изменилась: прогнозные рынки становятся частью глобального тренда на интеграцию блокчейн-технологий в финансовую систему. В России, например, с принятием закона о цифровых финансовых активах (ФЗ-259) также началось обсуждение регулирования подобных инструментов, хотя конкретных шагов пока не сделано.

Цифры, которые меняют картину

Нативный токен Hyperliquid (HYPE) на момент публикации торговался на уровне $39, потеряв 6% за неделю. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это эквивалентно примерно 3500-3700 ₽. В редакции MinerWorld отмечают, что такие колебания могут быть связаны с ожиданиями регуляторных изменений, которые повлияют на доступ к платформе.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Если CFTC примет предложения HPC, это может открыть доступ к децентрализованным прогнозным рынкам для американских инвесторов, что повлияет и на глобальный рынок, включая Россию. Российские майнеры, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией (Иркутская область, Красноярский край), могут получить новые возможности для монетизации своих мощностей через участие в таких платформах.

Частые вопросы

Как это повлияет на российских инвесторов?
Если CFTC примет предложения Hyperliquid Policy Center, это может открыть доступ к децентрализованным прогнозным рынкам для российских инвесторов, что расширит их возможности для инвестиций.
Какие регионы России могут выиграть от этого?
Регионы с дешёвой электроэнергией, такие как Иркутская область и Красноярский край, могут получить новые возможности для монетизации майнинговых мощностей через участие в прогнозных рынках.
Каков текущий курс токена HYPE?
На момент публикации токен HYPE торговался на уровне $39, что эквивалентно примерно 3500-3700 ₽ по курсу ЦБ РФ.

