Криптобиржа Gemini объявила о запуске новой функции Agentic Trading, которая позволяет искусственному интеллекту напрямую управлять торговыми счетами пользователей. Это решение позиционируется как первый инструмент агентского трейдинга, доступный непосредственно через регулируемую американскую биржу.

Что произошло

Gemini представила Agentic Trading, интегрируя возможности ИИ-агентов для автоматизированного управления активами на платформе. Пользователи теперь могут делегировать торговые операции специализированным алгоритмам, которые будут принимать решения о покупке и продаже криптовалют на основе заданных параметров и рыночных условий. Биржа подчеркнула, что это «первый агентский торговый инструмент, доступный непосредственно через регулируемую американскую биржу».

Контекст и предыстория события

Развитие автоматизированных торговых систем и алгоритмического трейдинга — не новое явление на финансовых рынках, но их интеграция непосредственно в регулируемые криптобиржи с прямым доступом к пользовательским счетам представляет собой значительный шаг. Традиционные финансовые рынки давно используют высокочастотный трейдинг и алгоритмы, однако их внедрение в криптоиндустрию, особенно в регулируемом поле, происходило медленнее из-за правовых неопределённостей и технических сложностей. В последние годы наблюдается рост интереса к ИИ в криптопространстве, от предиктивной аналитики до автоматизации DeFi-стратегий. Например, в 2023 году несколько проектов анонсировали разработку ИИ-агентов для оптимизации доходности в протоколах ликвидности. Gemini, будучи одной из старейших и наиболее регулируемых криптобирж в США, стремится предложить инновационные решения, сохраняя при этом соответствие строгим требованиям регуляторов. Это событие происходит на фоне общего тренда к институционализации крипторынка и привлечению более сложных торговых стратегий.

Реакция рынка

Непосредственная реакция рынка на анонс Gemini пока не привела к резким изменениям в ценах ключевых криптовалют, таких как Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETH), которые на момент публикации торговались в диапазоне около 65 000 – 67 000 долларов США и 3 500 – 3 600 долларов США соответственно. Однако появление таких инструментов может повлиять на ликвидность и волатильность в долгосрочной перспективе, увеличивая объёмы торгов и скорость исполнения ордеров. В мае 2024 года, когда схожие решения только обсуждались в контексте децентрализованных финансов, наблюдался рост интереса к токенам, связанным с ИИ-проектами, что указывает на потенциальный спрос на подобные технологии. Интеграция ИИ-ботов в регулируемую среду может привлечь новых институциональных игроков, ищущих эффективные и автоматизированные торговые стратегии, что, в свою очередь, может увеличить общий объём торгов на платформе Gemini.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов запуск Agentic Trading на Gemini имеет как косвенное, так и прямое значение. Косвенно, это сигнализирует о зрелости крипторынка и его движении в сторону большей автоматизации и эффективности, что может привести к увеличению ликвидности и снижению спредов на глобальных биржах. Это потенциально улучшит условия для вывода и обмена намайненных активов. Например, майнеры в Иркутской области, где промышленные тарифы на электроэнергию составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, регулярно сталкиваются с необходимостью конвертации криптовалюты в фиат. Повышение эффективности торговых площадок может незначительно, но положительно сказаться на их итоговой рублёвой выручке, которая при текущем курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 является ключевым показателем. Прямое влияние может быть связано с возможностью использования подобных инструментов для оптимизации собственных инвестиционных портфелей, хотя доступ к Gemini для российских пользователей ограничен из-за санкций и требований 115-ФЗ. Однако, аналогичные решения могут появиться на дружественных биржах или в децентрализованных протоколах, что позволит российским инвесторам использовать ИИ для автоматизации своих стратегий, например, для управления стейкингом или фармингом доходности. Наш рыночный анализ показывает, что подобные технологии могут увеличить среднюю доходность активных трейдеров на 5-10% в год за счёт более быстрого реагирования на рыночные изменения. Это также может подтолкнуть развитие локальных решений для автоматизированного трейдинга, адаптированных под российские реалии и регулирование, включая потенциальное взаимодействие с реестром майнеров ФНС.

Запуск Agentic Trading на Gemini подчёркивает растущую роль искусственного интеллекта в криптовалютной торговле, предлагая пользователям новые возможности для автоматизации и оптимизации своих стратегий. Это событие отражает общую тенденцию к повышению эффективности и институционализации крипторынка, что в долгосрочной перспективе может изменить динамику торговли и привлечь более широкий круг участников.