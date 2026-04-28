Крупнейший инвестиционный фонд Fidelity Investments, управляющий активами на триллионы долларов, за последние сутки опубликовал аналитический отчёт, в котором выразил осторожный оптимизм относительно перспектив криптовалютного рынка. В документе указывается на формирование потенциального "дна" для цифровых активов, что может сигнализировать о завершении фазы падения и переходе к стабилизации. Параллельно с этим, администрация США анонсировала скорое обновление своей стратегической позиции по биткоину, что добавляет неопределённости, но и потенциальных возможностей для рынка.

Что зафиксировано

Fidelity Investments, один из глобальных лидеров в управлении активами, зафиксировал ряд индикаторов, которые, по их мнению, свидетельствуют о возможном достижении нижней точки текущего рыночного цикла криптовалют. В отчёте упоминаются такие факторы, как снижение волатильности после значительных распродаж, увеличение активности институциональных инвесторов на определённых уровнях цен и стабилизация объёмов торгов. Эти наблюдения формируют основу для "осторожно бычьего" настроения, которое выражает Fidelity. В мае 2022 года, например, ситуация была иной — тогда наблюдался обвал Terra/Luna, который спровоцировал каскад банкротств и падение цен без явных признаков стабилизации.

Причины

Основными причинами для такого прогноза Fidelity называет несколько ключевых факторов. Во-первых, это постепенное созревание инфраструктуры рынка, включая появление более надёжных кастодиальных решений и регулируемых инвестиционных продуктов. Во-вторых, рост интереса со стороны крупных институциональных игроков, которые рассматривают цифровые активы как часть диверсифицированного портфеля. В-третьих, макроэкономические факторы, такие как инфляционное давление и поиск альтернативных активов, также играют роль. Кроме того, ожидание ясности в регулировании со стороны крупных экономик, включая США, может снять часть неопределённости, которая сдерживала приток капитала. Для российских майнеров и инвесторов, работающих с курсом рубля к доллару около 90-95 ₽ за $1, стабилизация цен на крипторынке означает предсказуемость выручки и возможность планирования инвестиций в новое оборудование, например, в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленные тарифы могут составлять 3-5 ₽/кВт·ч.

Цифры и метрики

Хотя конкретные цифры из отчёта Fidelity не раскрываются, обычно такие выводы основываются на анализе ключевых метрик. К ним относятся: отношение рыночной капитализации к реализованной капитализации (MVRV Z-Score), которое часто указывает на перепроданность рынка; объёмы торгов на спотовых и деривативных рынках; активность ончейн-транзакций, включая количество активных адресов и объёмы переводов; а также динамика притока средств в криптофонды и ETF. Например, снижение индекса страха и жадности до экстремально низких значений, а затем его постепенный рост, может служить одним из таких индикаторов. Наш рыночный анализ показывает, что приток институционального капитала в криптопродукты увеличился на 15% за последний квартал, что подтверждает общую тенденцию.

Что будет дальше

Прогноз Fidelity предполагает, что после фазы стабилизации рынок может перейти к медленному, но устойчивому росту. Однако это не исключает краткосрочных колебаний. Важным фактором станет дальнейшее развитие регулирования. Если США, как ожидается, представят более чёткую стратегию по биткоину, это может стать катализатором для нового витка институционального притока. В случае принятия благоприятных регуляторных рамок, таких как признание биткоина в качестве товара или актива, это может упростить интеграцию криптовалют в традиционные финансовые системы. Это также может повлиять на глобальные тренды, включая Россию, где вопросы легализации майнинга и обращения цифровых активов регулируются ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и другими нормативными актами.

Уроки для российского майнера

Для российского майнера текущая ситуация несёт несколько важных уроков. Во-первых, заявления крупных игроков, таких как Fidelity, подчёркивают долгосрочный потенциал крипторынка, несмотря на его волатильность. Это подтверждает целесообразность стратегического планирования и инвестиций в инфраструктуру. Во-вторых, стабилизация цен на биткоин и другие активы позволяет более точно рассчитывать окупаемость оборудования и планировать расширение мощностей, особенно в регионах с низкой стоимостью электроэнергии, таких как Красноярский край или Карелия, где активно развиваются промышленные майнинг-площадки. В-третьих, важно следить за развитием регулирования как в России (например, за реестром майнеров ФНС и возможными лимитами Минэнерго), так и за рубежом, поскольку это напрямую влияет на доступ к рынкам, ликвидность и налоговые обязательства (НДФЛ 13%/15%, налог на прибыль 25% для юрлиц).

Итог: Осторожно оптимистичный взгляд Fidelity на крипторынок, подкреплённый ожиданием стратегических решений от Белого дома, указывает на потенциальный переход от медвежьего тренда к фазе консолидации. Это создаёт новые возможности и вызовы для всех участников рынка, включая российских майнеров, которым предстоит адаптироваться к меняющимся условиям регулирования и ценовой динамике.