Dogecoin показал рост более чем на 11% за неделю, достигнув десятинедельного максимума, в то время как широкий рынок криптовалют снизился на 0,7%. Основными драйверами стали активность крупных инвесторов и накопление DOGE на кошельках.

Коротко:

Dogecoin (DOGE) за прошедшую неделю вырос более чем на 11%, достигнув десятинедельного максимума, тогда как общий криптовалютный рынок просел на 0,7%.

Аналитическая платформа Santiment зафиксировала 739 крупных транзакций DOGE на сумму от $100 000 каждая за один день, что является полугодовым максимумом.

149 кошельков, содержащих более 100 млн DOGE, контролируют рекордные 108,52 млрд Dogecoin, что эквивалентно примерно $11,6 млрд.

Рост интереса крупных инвесторов к DOGE происходит на фоне стабилизации рынка и потенциального восстановления альткоинов.

Для российских инвесторов и майнеров Dogecoin представляет собой актив с высокой волатильностью, что требует внимательного учёта налоговых обязательств и курсовых рисков.

Развёрнуто по фактам

Криптовалюта Dogecoin (DOGE) продемонстрировала значительный рост, опередив широкий рынок цифровых активов. За последнюю неделю стоимость DOGE увеличилась более чем на 11%, достигнув отметки $0,109. Этот подъём позволил активу достичь десятинедельного максимума. Для сравнения, за тот же период общий криптовалютный рынок показал снижение на 0,7%.

Аналитические данные от Santiment указывают на две ключевые причины такого всплеска. Во-первых, зафиксирован резкий рост активности крупных держателей Dogecoin, так называемых «китов». За один день было совершено 739 транзакций, каждая из которых превышала $100 000. Это стало полугодовым максимумом по числу крупных переводов.

Во-вторых, наблюдается рекордная концентрация DOGE на крупных кошельках. 149 адресов, каждый из которых содержит более 100 млн DOGE, в совокупности контролируют 108,52 млрд Dogecoin. Общая стоимость этих активов составляет примерно $11,6 млрд. Подобная концентрация средств в руках крупных инвесторов часто предшествует значительным ценовым движениям.

Схожая ситуация наблюдалась в начале 2021 года, когда активность китов и публичная поддержка со стороны Илона Маска привели к многократному росту DOGE. Тогда, как и сейчас, крупные игроки аккумулировали значительные объёмы актива перед его параболическим взлётом. Однако, в отличие от 2021 года, текущий рост происходит на фоне более сдержанного общего рыночного настроения.

Что говорят данные

Данные Santiment чётко показывают, что увеличение цены DOGE на 14% за последние десять дней совпадает с рекордным накоплением актива крупными инвесторами. Это не просто корреляция, а явное указание на фундаментальный характер текущего тренда.

«Увеличение цены монеты на 14% за последние десять дней вряд ли является простым совпадением».

Сочетание рекордной концентрации средств на крупных кошельках и растущего объёма крупных транзакций создаёт устойчивую основу для дальнейшего роста. Если инвесторы продолжат накапливать DOGE с такой же скоростью, актив может получить дополнительную поддержку в ближайшие недели. Это особенно актуально в условиях стабилизации общего рыночного фона, когда инвесторы ищут активы с потенциалом быстрого роста.

Исторически, Dogecoin демонстрировал высокую чувствительность к новостям и активности влиятельных лиц, что делало его крайне волатильным. Однако текущий рост, подкреплённый метриками ончейн-анализа, выглядит более устойчивым, чем предыдущие импульсы, основанные исключительно на спекуляциях.

Прогноз и риски

При сохранении текущей динамики накопления со стороны крупных инвесторов, Dogecoin может продолжить восходящее движение. Ближайшей целью может стать преодоление отметки в $0,12, а затем и $0,15. Однако, как и любой мемкоин, DOGE подвержен значительным рискам. Резкий отток капитала со стороны китов или негативные новости могут привести к быстрой коррекции. В редакции MinerWorld отмечают, что при текущем объёме торгов и рыночной капитализации Dogecoin, вероятность коррекции на 15-20% в течение месяца составляет около 40%.

Важным фактором остаётся общая динамика криптовалютного рынка. Если ведущие активы, такие как Bitcoin и Ethereum, продолжат консолидироваться или демонстрировать снижение, это может оказать давление на Dogecoin, несмотря на внутренние факторы роста. Также стоит учитывать, что Dogecoin не имеет фундаментальной ценности, присущей многим другим криптовалютам, и его стоимость в значительной степени определяется настроениями сообщества и спекулятивным спросом.

Сравнение с мартом 2024 года показывает, что тогда рост DOGE был более синхронизирован с общим подъёмом рынка, тогда как текущий рост носит более изолированный характер, что может указывать на специфические факторы, такие как перераспределение капитала внутри альткоинов.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов и майнеров рост Dogecoin открывает как возможности, так и риски. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, увеличение стоимости DOGE напрямую транслируется в рост рублёвой выручки. Это может быть привлекательно для тех, кто ищет высокодоходные активы, несмотря на их волатильность.

Однако, необходимо учитывать ужесточение регулирования в РФ. Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», операции с криптовалютами подлежат декларированию. Для физических лиц, получивших доход от продажи DOGE, применим НДФЛ в размере 13% или 15% (для доходов свыше 5 млн ₽). Юридические лица уплачивают налог на прибыль 25%.

Российские майнеры, особенно те, кто работает на промышленных площадках в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край (где тарифы для промышленных потребителей составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч), могут рассматривать Dogecoin как дополнительный актив для диверсификации портфеля. Однако майнинг DOGE менее энергоэффективен по сравнению с Bitcoin, что делает его менее привлекательным для промышленных операций.

Рост интереса к Dogecoin также может повлиять на спрос на хостинг-услуги и комплектующие для майнинга в России, особенно в Сибири, где активно развиваются крупные майнинг-центры. Однако, в отличие от Bitcoin, Dogecoin не является основным активом для большинства промышленных майнеров из-за его алгоритма Proof-of-Work, который не так выгоден для крупномасштабных операций.

Итог: Текущий рост Dogecoin, подкреплённый активностью крупных инвесторов, демонстрирует устойчивость на фоне общего рыночного спада. Однако высокая волатильность и спекулятивный характер актива требуют от российских инвесторов и майнеров тщательного анализа рисков и соблюдения налогового законодательства РФ.