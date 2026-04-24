Китайский стартап DeepSeek выпустил новую линейку языковых моделей V4, включая флагманскую V4-Pro, которая, по заявлениям разработчиков, превосходит Claude Opus 4.6 и GPT-5.4 в ряде тестов, становясь лучшей открытой системой. Модель отличается оптимизированной работой с длинными контекстами и сниженным потреблением ресурсов.

DeepSeek V4-Pro: прорыв в мире открытых ИИ-моделей

Китайская компания DeepSeek, специализирующаяся на разработках в области искусственного интеллекта, представила новую серию языковых моделей V4. Флагманская версия, получившая название V4-Pro, по утверждениям разработчиков, демонстрирует производительность, сопоставимую или превосходящую ведущие закрытые системы, такие как Claude Opus 4.6 и GPT-5.4, устанавливая новый стандарт для открытых ИИ-решений. Это событие знаменует собой важный шаг в развитии доступных и мощных инструментов искусственного интеллекта.

Архитектура V4-Pro включает около 1,6 триллиона параметров, однако на каждом этапе обработки активно используется лишь 49 миллиардов из них. Менее масштабная версия, V4-Flash, оперирует 284 миллиардами общих параметров, активируя 13 миллиардов. Обе модели базируются на инновационной архитектуре «смеси экспертов» (Mixture of Experts, MoE). Этот подход позволяет задействовать только те подсети, которые наиболее релевантны текущей задаче, что значительно повышает эффективность и снижает вычислительные затраты по сравнению с традиционными плотными архитектурами, сохраняя при этом высокую производительность.

Оптимизация работы с длинными контекстами и режимы рассуждений

Одним из ключевых достижений в моделях V4 стала существенная оптимизация обработки длинных текстовых последовательностей. Хотя контекстное окно в 1 миллион токенов уже присутствует в некоторых других моделях, его использование часто сопряжено с высокой стоимостью и значительными задержками. DeepSeek заявляет, что их новая версия значительно сокращает ресурсоемкость таких операций. В сравнении с предыдущей версией V3.2, модель V4-Pro требует примерно на 27% меньше вычислений и на 10% меньше памяти KV-кэша при работе с максимальным контекстом. Для V4-Flash эти показатели еще более впечатляющие: около 10% вычислений и 7% памяти соответственно. Такой результат был достигнут благодаря гибридной архитектуре внимания, использующей два механизма для сжатия данных и снижения нагрузки при обработке объемных текстов, а также применению специальных гиперсвязей для стабильности и оптимизатора Muon для ускорения обучения.

DeepSeek V4 также предлагает три режима рассуждений, позволяющие адаптировать модель под различные задачи:

Non-think: Обеспечивает быстрые ответы на простые запросы без глубокого анализа.

Think High: Предназначен для сложных задач, требующих углубленного анализа и планирования.

Think Max: Максимальный режим, при котором модель детально прорабатывает каждый шаг и проверяет все возможные варианты, что особенно полезно для агентных задач, где сохраняется полная цепочка промежуточных шагов.

Результаты тестирования и перспективы для разработчиков

По данным DeepSeek, флагманская модель V4-Pro демонстрирует впечатляющие результаты в различных бенчмарках. В задачах по программированию на Codeforces модель достигла рейтинга 3206, что соответствует 23-му месту среди живых программистов и паритету с GPT-5.4. В математических тестах HMMT 2026 и IMOAnswerBench она показала 95,2 и 89,8 баллов соответственно, опередив большинство конкурентов. В тесте на знания SimpleQA Verified V4-Pro набрала 57,9 баллов, превзойдя Claude Opus 4.6 (46,2), хотя и уступила Gemini 3.1 Pro (75,6). В задачах на рассуждение модели DeepSeek отстают от GPT-5.4 и Gemini 3.1 Pro всего на три-шесть месяцев.

Внутреннее тестирование DeepSeek, включающее задачи разработки, отладки и рефакторинга, показало, что V4-Pro достигла 67% эффективности, расположившись между Sonnet 4.5 (47%) и Opus 4.5 (70%). В агентных сценариях и задачах разработки V4-Pro-Max продемонстрировала 80,6% на SWE Verified и 67,9% на Terminal Bench. Модель целенаправленно обучалась на реальных сценариях, таких как анализ данных, создание отчетов, редактирование документов и итеративный веб-поиск с использованием инструментов.

Для оценки пригодности модели в реальной разработке стартап провел внутреннее тестирование с участием своих инженеров. Опрос 85 разработчиков и исследователей показал, что 52% готовы использовать V4-Pro в качестве основной модели для кодирования, а еще 39% склоняются к такому решению. Это подчеркивает высокий потенциал DeepSeek V4-Pro для практического применения в сфере разработки программного обеспечения.

Что это значит для криптоиндустрии и майнеров?

Хотя напрямую DeepSeek V4-Pro не связана с майнингом или криптовалютами, развитие мощных и доступных ИИ-моделей имеет косвенное, но значительное влияние на всю технологическую сферу, включая блокчейн и майнинг. Улучшенные возможности обработки данных, анализа и автоматизации, предлагаемые такими моделями, могут быть применены для оптимизации работы майнинговых ферм, прогнозирования рыночных трендов, повышения безопасности блокчейн-проектов и разработки более эффективных алгоритмов. Например, ИИ может помочь в анализе больших объемов данных о производительности ASIC-майнеров, оптимизации энергопотребления или даже в создании более сложных торговых стратегий. Для майнеров из РФ и СНГ, которые часто сталкиваются с необходимостью оптимизации затрат и поиском новых решений в условиях меняющегося регулирования, доступ к таким мощным открытым ИИ-инструментам может стать конкурентным преимуществом, позволяя автоматизировать рутинные задачи и принимать более обоснованные решения.