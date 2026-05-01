Европейский криптоаутсорсер CoinShares завершил 2025 год с выручкой $126,4 млн — на 13% больше, чем годом ранее. Под управлением компании находится $7,4 млрд активов.

Хронология событий

CoinShares прошла листинг на Nasdaq Stockholm в декабре 2024 года. В первом квартале 2025 года компания увеличила количество клиентов на 18%, а объём активов под управлением — на 22%. Основной рост пришёлся на сегмент институциональных инвесторов.

Ключевые цифры и метрики

Выручка за 2025 год: $126,4 млн (+13% к 2024 году)

Активы под управлением: $7,4 млрд (+22% за год)

Чистая прибыль: $31,6 млн (25% от выручки)

Количество клиентов: 58 тыс. (+18% за год)

Что говорят участники рынка

Генеральный директор CoinShares Жан-Мари Могнетти отметил: «Листинг на Nasdaq стал ключевым драйвером роста. Мы видим растущий интерес со стороны институциональных инвесторов».

Российский угол

Российские инвесторы могут покупать акции CoinShares через международные брокерские счета. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, выручка компании эквивалентна 11,3-11,9 млрд рублей. В редакции MinerWorld отмечают, что российские клиенты CoinShares могут столкнуться с дополнительными комиссиями при выводе средств из-за санкционных ограничений.

Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», российские инвесторы обязаны декларировать доходы от зарубежных активов. Прибыль от акций CoinShares облагается НДФЛ по ставке 13% для резидентов и 15% для нерезидентов.