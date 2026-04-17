Circle запустила мост USDC для кросс-чейн переводов стейблкоина

Компания Circle представила официальное решение для кросс-чейн переводов стейблкоина USDC с использованием собственного протокола.

Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, объявила о запуске официального моста для кросс-чейн переводов. Решение под названием USDC Bridge работает на основе собственного протокола Cross-Chain Transfer Protocol (CCTP).

Новый мост позволяет пользователям переводить USDC между различными блокчейн-сетями без необходимости использования сторонних обёрнутых токенов. Это упрощает процесс и снижает риски, связанные с использованием неофициальных мостов.

Cross-Chain Transfer Protocol обеспечивает безопасную и эффективную передачу данных между сетями. Протокол использует механизм сжигания и чеканки токенов, что позволяет сохранить общее количество USDC в обращении.

С запуском USDC Bridge Circle продолжает расширять функциональность своего стейблкоина, делая его более удобным для пользователей в различных экосистемах. Это особенно важно в условиях растущей фрагментации блокчейн-пространства.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ запуск USDC Bridge означает возможность более удобного использования стейблкоина в различных блокчейн-сетях. Это может быть полезно для децентрализованных финансов (DeFi), кросс-чейн переводов и других операций. Однако важно учитывать текущие ограничения на использование криптовалют в регионе и соблюдать законодательство.

Частые вопросы

Что такое USDC Bridge?
USDC Bridge — это официальное решение от Circle для кросс-чейн переводов стейблкоина USDC между различными блокчейн-сетями.
Как работает Cross-Chain Transfer Protocol?
Cross-Chain Transfer Protocol использует механизм сжигания и чеканки токенов для безопасной передачи USDC между сетями.
Какие преимущества дает USDC Bridge?
USDC Bridge упрощает кросс-чейн переводы, снижает риски и делает использование USDC более удобным в различных блокчейн-экосистемах.

