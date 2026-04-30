Компания OpenAI зафиксировала рост упоминаний мифологических существ в ChatGPT на 175% после запуска модели GPT-5.1. В результате разработчики ввели прямые ограничения на упоминание гоблинов, гремлинов и других существ в ответах системы.

Что произошло

После обновления до GPT-5.1 пользователи начали замечать, что ChatGPT стал чаще упоминать гоблинов и гремлинов даже в нерелевантных контекстах. OpenAI сообщила, что частота упоминания слова «гоблин» выросла на 175%, а «гремлин» — на 52%. Это стало причиной внутреннего расследования и последующего введения ограничений.

Контекст и предыстория события

Разработчики связывают сбой с настройкой «характера» модели. При обучении более дружелюбному и разговорному стилю система начала использовать образы мифологических существ как метафоры. Это привело к их чрезмерному появлению в ответах. OpenAI добавила прямые ограничения для своих инструментов, включая Codex, чтобы избежать упоминаний гоблинов, гремлинов, енотов и троллей, если это не связано напрямую с запросом пользователя.

Реакция рынка

Инцидент стал примером более широкой проблемы в индустрии ИИ. Стремление сделать чат-ботов более «живыми» может снижать точность и усиливать склонность к ошибкам. По оценке разработчиков, около 66,7% упоминаний «гоблинов» были связаны именно с этим «личностным» режимом модели.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских пользователей ChatGPT, включая майнеров и инвесторов, важно учитывать, что подобные сбои могут повлиять на точность информации, получаемой от ИИ. В условиях, когда курс рубля к доллару по ЦБ РФ составляет около 90-95 ₽ за $1, точность данных становится критически важной для принятия решений. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные ограничения могут временно снизить качество ответов, но в долгосрочной перспективе улучшат стабильность работы модели.

Ранее аналогичные случаи уже вызывали резонанс, например, когда чат-боты давали странные или некорректные советы. OpenAI подчеркнула, что это не маркетинговый ход, а попытка устранить побочный эффект обучения.