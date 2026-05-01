Экс-менеджер отделения First National Bank в Брукфилде (Огайо) Закари Рид обвиняется в хищении $154 410 с 12 клиентских счетов. По данным полиции, он провёл 37 незаконных транзакций, прежде чем был уволен в январе 2024 года.

Кто, сколько, когда

30-летний Закари Рид работал менеджером в отделении First National Bank в Брукфилде. Согласно обвинению, он украл $154 410 с 12 клиентских счетов через 37 транзакций. Первоначально банк выявил хищение $37 000 в феврале 2024 года, но позже сумма увеличилась до $154 410. Рид был уволен в январе 2024 года, а на прошлой неделе ему предъявили 12 обвинений в краже и одно в подделке документов.

Как это работает технически

Рид использовал свои полномочия менеджера для проведения несанкционированных транзакций. В полицейском отчёте указано, что он манипулировал учётными записями клиентов, чтобы скрыть хищения. Банк обнаружил подозрительную активность только после жалоб клиентов на пропажу средств.

First National Bank компенсировал потери всем пострадавшим клиентам. В заявлении банка подчеркнули, что они полностью взяли на себя финансовые последствия инцидента.

Для российских инвесторов подобные случаи подчеркивают важность контроля над своими активами. В условиях, когда курс рубля к доллару составляет около 90-95 ₽ за $1, потеря даже $10 000 может быть существенной. Кроме того, в России действует ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который регулирует криптовалютные операции и может предложить альтернативные способы защиты средств.

Рид уже предстал перед судом и заявил о своей невиновности. Его следующее заседание назначено на этот месяц. Банк продолжает расследование и усиливает меры безопасности для предотвращения подобных инцидентов в будущем.