Криптобиржа BTCC объявила о старте торгов фьючерсами SPACEXUSDT, позволяющими получить доступ к акциям SpaceX до IPO. В честь запуска разыгрывается Tesla Cyberbeast.

17 апреля 2026 года, Лодзь, Польша — криптовалютная биржа BTCC, одна из старейших в мире, объявила о запуске торгов бессрочными фьючерсами SPACEXUSDT. Это позволяет розничным трейдерам со всего мира получить доступ к акциям SpaceX до их выхода на IPO через платформу BTCC.

BTCC стала одной из первых бирж, предложивших фьючерсы на SpaceX. Платформа также обеспечивает наибольшую глубину ордербука для SPACEXUSDT, что устанавливает новый стандарт для ценообразования токенизированных активов перед IPO.

Особенности торговли SPACEXUSDT

Фьючерсы SPACEXUSDT доступны в разделе «Токенизированные акции» на BTCC с гибким кредитным плечом до 50x. Это позволяет трейдерам участвовать в формировании цен на акции SpaceX до их потенциального выхода на биржу.

SpaceX, основанная Илоном Маском в 2002 году, считается одной из самых инновационных частных аэрокосмических компаний в мире. Её акции привлекают внимание инвесторов благодаря перспективам роста и амбициозным проектам.

Акция с розыгрышем Tesla Cyberbeast

В честь запуска SPACEXUSDT BTCC проводит кампанию, в рамках которой участники могут выиграть до 1,000 USDT и Tesla Cyberbeast. Подробности акции и условия участия доступны на специальной странице кампании.

Торговля SPACEXUSDT уже доступна на платформе BTCC.

О компании BTCC

Основанная в 2011 году, BTCC является одной из ведущих криптовалютных бирж, обслуживающей более 11 миллионов пользователей в 100+ странах. Биржа выступает официальным региональным спонсором Аргентинской футбольной ассоциации (AFA) и сотрудничает с NBA All-Star Джареном Джексоном мл. в качестве глобального амбассадора бренда.

BTCC предлагает безопасные и доступные услуги по торговле криптовалютами, ориентируясь на удобство пользователей и соблюдение регуляторных стандартов.

Что это значит: Запуск фьючерсов на SpaceX до IPO открывает новые возможности для инвесторов, желающих получить доступ к акциям компании до их выхода на биржу. Это также подчеркивает растущий интерес к токенизированным активам в криптоиндустрии.

Практический вывод: Трейдерам из России и СНГ стоит внимательно изучить условия торговли SPACEXUSDT на BTCC, учитывая высокие риски, связанные с использованием кредитного плеча до 50x. Участие в акции с розыгрышем Tesla Cyberbeast может стать дополнительным стимулом для тестирования новой торговой пары.