Регулирование

БМР предупреждает о рисках стейблкоинов для банковской системы

Банк международных расчетов (БМР) выразил обеспокоенность по поводу потенциального влияния стейблкоинов, привязанных к доллару США, на финансовую стабильность и банковский сектор, призывая к усилению международного регулирования.

БМР призывает к глобальной координации в регулировании стейблкоинов

Банк международных расчетов (БМР) выступил с предупреждением относительно возрастающих рисков, которые стейблкоины, привязанные к доллару США, могут представлять для глобальной финансовой стабильности и традиционной банковской системы. Генеральный директор БМР Пабло Эрнандес де Кос подчеркнул необходимость более тесной международной координации в разработке регуляторных мер для этих цифровых активов.

В своем выступлении де Кос отметил, что стейблкоины, особенно те, что имеют значительную долю на рынке и привязаны к резервным валютам, таким как доллар США, могут создавать системные риски. Эти риски включают потенциальное давление на банковские балансы, изменение структуры денежных потоков и усложнение проведения монетарной политики центральными банками. По его словам, массовое использование таких стейблкоинов может привести к оттоку средств из традиционных банковских депозитов, что, в свою очередь, может повлиять на ликвидность и способность банков выдавать кредиты.

Де Кос также указал на то, что существующие регуляторные рамки для стейблкоинов часто фрагментированы и не всегда адекватны для решения трансграничных проблем. Он подчеркнул, что отсутствие единого подхода может привести к регуляторному арбитражу, когда эмитенты стейблкоинов будут искать юрисдикции с наименее строгими правилами, что увеличит общие риски для финансовой системы. В связи с этим, БМР настаивает на разработке согласованных международных стандартов, которые бы обеспечивали сопоставимый уровень защиты потребителей и финансовой стабильности, независимо от юрисдикции.

Особое внимание уделяется необходимости обеспечения полной обеспеченности стейблкоинов высоколиквидными и низкорисковыми активами, а также прозрачности их резервов. Де Кос отметил, что несоблюдение этих принципов может привести к потере доверия и резким распродажам, что уже наблюдалось на рынке в прошлом. Он также подчеркнул важность четкого определения правового статуса стейблкоинов и их эмитентов, чтобы обеспечить эффективный надзор и возможность применения санкций в случае нарушений.

«Необходима более тесная международная координация в регулировании стейблкоинов», — заявил Пабло Эрнандес де Кос.

Что это значит для крипторынка и инвесторов из РФ/СНГ

Предупреждения Банка международных расчетов подчеркивают растущее внимание мировых финансовых регуляторов к стейблкоинам. Для инвесторов и участников крипторынка в России и СНГ это означает, что в будущем можно ожидать ужесточения регулирования стейблкоинов, особенно тех, что используются для трансграничных расчетов. Это может повлиять на доступность некоторых стейблкоинов, а также на требования к их эмитентам, что потенциально повысит их надежность, но может и усложнить использование. В условиях усиливающегося контроля, выбор надежных и прозрачно обеспеченных стейблкоинов становится еще более критичным для сохранения капитала.

Частые вопросы

Какие риски стейблкоинов выделяет БМР?
БМР указывает на потенциальное давление на банковские балансы, изменение структуры денежных потоков и усложнение монетарной политики из-за массового использования стейблкоинов, а также на системные риски при их недостаточной обеспеченности.
Почему БМР призывает к международной координации?
Отсутствие единого подхода к регулированию стейблкоинов может привести к регуляторному арбитражу и увеличению общих рисков для финансовой системы, поэтому необходимы согласованные международные стандарты.
Что это значит для инвесторов из РФ/СНГ?
Инвесторам из РФ/СНГ следует ожидать ужесточения регулирования стейблкоинов, что может повлиять на их доступность и требования к эмитентам. Важно выбирать надежные и прозрачно обеспеченные стейблкоины для сохранения капитала.

