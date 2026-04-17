Курс биткоина демонстрирует стагнацию вблизи отметки $76 000, где сформировалась значительная стена продаж объемом $450 млн. Это происходит на фоне активизации рынка деривативов и роста ликвидаций, что указывает на осторожность участников рынка.

Биткоин столкнулся с сопротивлением на уровне $76 000 на фоне роста деривативов

Курс биткоина (BTC) демонстрирует стагнацию, удерживаясь ниже ключевой отметки в $76 000. Аналитики отмечают формирование значительной «стены продаж» на этом уровне, представленной ордерами на продажу совокупным объемом около $450 миллионов. Это препятствует дальнейшему росту актива, несмотря на заметную активизацию на рынке криптовалютных деривативов.

Текущая ситуация характеризуется ростом числа ликвидаций позиций трейдеров, что часто является индикатором повышенной волатильности и неопределенности на рынке. Данные по деривативам, включая открытый интерес и объемы торгов, сигнализируют о нарастающей осторожности среди участников рынка. Несмотря на то, что активность на фьючерсных и опционных рынках увеличивается, это не приводит к прорыву сопротивления, а, скорее, указывает на борьбу между быками и медведями за доминирование.

Исторически, подобные «стены продаж» формируются, когда крупные держатели актива или институциональные инвесторы устанавливают лимитные ордера на продажу по определенной цене, создавая значительный барьер для движения курса вверх. Прорыв такого уровня требует существенного притока покупательского давления, способного поглотить весь объем предложений. В противном случае, цена может отскочить вниз, что приведет к коррекции.

Анализ рынка деривативов показывает, что открытый интерес по фьючерсам на биткоин продолжает расти, достигая новых максимумов. Это может быть как признаком притока нового капитала, так и увеличением спекулятивной активности. Однако, если рост открытого интереса сопровождается стагнацией или снижением спотовой цены, это часто интерпретируется как медвежий сигнал, поскольку указывает на то, что многие новые позиции открываются в расчете на падение цены или для хеджирования существующих спотовых позиций.

«Рынок демонстрирует явные признаки нерешительности, с крупными ордерами на продажу, сдерживающими бычий импульс», — отмечают аналитики.

Для майнеров текущая ситуация означает повышенную неопределенность. Если цена биткоина не сможет пробить сопротивление и начнет коррекцию, это может негативно сказаться на их доходах, особенно для тех, кто использует менее эффективное оборудование или работает с высокими затратами на электроэнергию. В таких условиях становится еще более важным оптимизировать операционные расходы, искать более дешевые источники энергии и, возможно, пересматривать стратегии хеджирования.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для российских и СНГ-инвесторов и майнеров текущая ситуация на рынке биткоина требует повышенного внимания. Стагнация цены ниже $76 000 и наличие крупной стены продаж могут указывать на предстоящую коррекцию, что потенциально снизит доходность майнинга и создаст риски для спотовых позиций. Рекомендуется тщательно анализировать риски и, возможно, рассмотреть стратегии частичной фиксации прибыли или хеджирования.