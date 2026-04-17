В городе Ельце Липецкой области завершилось разбирательство, связанное с нелегальной майнинговой фермой. Суд удовлетворил иск филиала ПАО «Россети Центр» — компании «Липецкэнерго» и обязал предполагаемого владельца фермы выплатить энергетикам почти 9 млн рублей. Речь идёт о компенсации за незаконное подключение к электросетям и использование электроэнергии без соответствующего договора.

Согласно материалам дела, майнинговая ферма была организована в гаражных помещениях. Владелец фермы использовал значительные объёмы электроэнергии для добычи криптовалюты, что привело к перегрузкам в местной сети. Энергетики обнаружили факт незаконного подключения в ходе плановой проверки и обратились в суд с требованием возместить ущерб.

Судья, рассмотрев все обстоятельства дела, принял решение в пользу энергетической компании. Сумма взыскания составила 8 986 000 рублей. Это один из крупнейших штрафов за нелегальный майнинг в России за последние годы. Подобные случаи стали всё чаще фиксироваться в регионах, где майнеры пытаются снизить затраты на электроэнергию, подключаясь к сетям без договоров.

Что это значит для майнеров в России? Данное решение суда подчёркивает, что незаконное подключение к электросетям может привести к серьёзным финансовым последствиям. Майнерам рекомендуется заключать официальные договоры с энергетическими компаниями и учитывать все юридические аспекты своей деятельности. В противном случае риск штрафов и судебных разбирательств значительно возрастает.