С 30 декабря 2024 года в ЕС действуют новые правила MiCA и Travel Rule, обязывающие подтверждать чистоту криптоактивов. CryptoPass предлагает розничным пользователям инструмент для генерации сертификатов владения кошельком и AML-скрининга, упрощая взаимодействие с биржами и банками.

Новые регуляторные требования в ЕС: MiCA и Travel Rule

С 30 декабря 2024 года в Европейском Союзе вступили в полную силу ключевые регуляторные акты — MiCA (Markets in Crypto-Assets) и Travel Rule, имплементированный через TFR (Transfer of Funds Regulation). Эти меры значительно ужесточают требования к операциям с криптовалютами, обязывая криптовалютные биржи и финансовые учреждения проверять источники средств и подтверждать владение кошельками, особенно при переводах, превышающих €1000.

В соответствии с новыми правилами, банки теперь активно запрашивают информацию о происхождении средств при любых операциях, связанных с криптовалютой. Для лицензированных поставщиков криптоуслуг (CASP) при переводе между двумя такими организациями порог для передачи данных об отправителе и получателе отсутствует. Особые условия применяются к некастодиальным кошелькам: при переводах до €1000 биржа должна собрать данные об отправителе, но не обязана их верифицировать. Однако, если сумма превышает €1000, биржа обязана технически подтвердить владение кошельком.

Помимо этого, с июля 2027 года начнут действовать основные положения AML-пакета, анонимные криптосчета будут запрещены. С 1 января 2026 года все страны ЕС приступили к сбору данных о криптоактивах пользователей в рамках директивы DAC8, что подчеркивает растущее внимание регуляторов к прозрачности крипторынка.

Проблемы подтверждения происхождения средств для обычных пользователей

В условиях ужесточения регулирования пользователи часто сталкиваются с трудностями при подтверждении происхождения своих криптоактивов. Стандартные методы, такие как скриншоты кошельков, PDF-отчеты бирж или ссылки на транзакции в блокчейн-обозревателях, зачастую оказываются недостаточными для банков и бирж. Финансовые учреждения ожидают более строгих доказательств, аналогичных тем, что требуются для традиционных финансов: например, зарплатные ведомости или бухгалтерские балансы для подтверждения деловых доходов.

Ситуация усложняется для тех, кто занимается DeFi, стейкингом или майнингом. Кроссчейн-переводы могут выглядеть как неясные потоки средств, а для майнеров требуется подтверждение владения оборудованием и легальности добычи. Как отмечают представители CryptoPass, «главная проблема в том, что у пользователя нет стандартного документа, который закрывает сразу три вопроса: „это ваш кошелек?“, „откуда средства?“ и „они чистые?“».

В отличие от корпоративных AML-систем, таких как Chainalysis или Elliptic, которые используются биржами и регуляторами, CryptoPass предлагает решение, ориентированное на конечного пользователя. Это позволяет частным держателям криптовалют самостоятельно проверять свои кошельки и контролировать, кому и когда предоставлять результаты проверки.

CryptoPass: Инструмент для подтверждения чистоты активов

CryptoPass — мобильное приложение, разработанное лихтенштейнской компанией Cibex AG, призвано решить проблему подтверждения чистоты криптоактивов для розничных пользователей. Приложение использует запатентованную технологию Know Your Wallet (KYW) и генерирует комплексный отчет, объединяющий три ключевые процедуры:

Подтверждение владения кошельком: Пользователь может выбрать один из двух методов. Satoshi Test предполагает отправку микросуммы на одноразовый адрес, после чего монеты возвращаются. Для Ethereum и EVM-совместимых сетей доступна верификация без транзакции через протокол WalletConnect.

AML/KYT-скрининг: Приложение анализирует историю транзакций кошелька на предмет взаимодействия с санкционными списками, высокорисковыми адресами, даркнет-маркетами или миксерами. Результатом является KYW-скор от 0 до 100.

Генерация отчета: Создается PDF-документ с результатами проверки, QR-кодом и хешем, записанным в блокчейне для защиты от подделки. Этот сертификат остается у пользователя, который сам решает, кому его предоставить: бирже, банку, налоговой или контрагенту по P2P-сделке.

CryptoPass поддерживает популярные сети, включая Bitcoin, Ethereum, BNB Chain и TRON. Базовая проверка бесплатна и не требует KYC, занимая всего пару минут. Полный KYW-сертификат стоит от €10 за кошелек, а тариф Pro Compliance (€25) включает до трех кошельков в одном отчете с возможностью получения бумажной версии.

Сервис работает по принципу минимизации данных, не передавая информацию третьим сторонам. Метод Satoshi Test, хотя и не является изобретением CryptoPass, ранее использовался крупными платформами вроде Coinbase и Kraken, но теперь стал доступен и частным пользователям. В 2023 году независимое правовое заключение от бывшего гендиректора финансового регулятора Лихтенштейна Штефана Охснера подтвердило соответствие решения CryptoPass современным требованиям к доказательству владения кошельком и процедурам Source-of-Funds в рамках FATF, ЕС и законодательства Лихтенштейна.

Практическое применение CryptoPass и его значение для майнеров

Решение CryptoPass эффективно закрывает несколько типичных сценариев, с которыми сталкиваются пользователи криптовалют:

P2P-сделки: Покупатель может убедиться в чистоте монет продавца, получив ссылку на его KYW-сертификат, что снижает риски получения «грязной» криптовалюты без дополнительных затрат на сторонние сервисы.

Майнеры: Для майнеров, регулярно получающих биткоин с пула, KYW-сертификат становится важным инструментом. Он подтверждает, что адрес принадлежит отправителю, и доказывает легальное происхождение средств, что может предотвратить блокировку депозитов на биржах по Travel Rule.

Розничные держатели: Пользователи, которые приобрели криптовалюту давно и теперь хотят перевести ее на биржу, могут столкнуться с запросом KYT-отчета. CryptoPass позволяет сгенерировать его автоматически, избегая длительных процедур.

Наличие такого сертификата позволяет пользователю заранее подготовиться к запросам от бирж, банков или налоговых органов, избегая таких неприятных последствий, как заморозка счетов, запросы налоговой (особенно актуально с учетом сбора данных по DAC8 с 2026 года) или присвоение транзакции статуса подозрительной. «Сертификат формирует документальный след, который закрывает стандартные запросы в рамках MiCA и TFR, — пользователь приходит подготовленным, а не реагирует постфактум», — подчеркивают в компании.

Рынок комплаенс-решений для криптовалют активно растет, его объем оценивается в $3,14 млрд в 2024 году с прогнозом роста до $9,09 млрд к 2032 году. В то время как крупные решения доступны для бизнеса, CryptoPass заполняет нишу для частных пользователей, предлагая комплексный инструмент, объединяющий AML-скрининг, подтверждение владения и формализованный документ в одном приложении, при этом минимизируя сбор данных.

Что это значит для читателя из РФ/СНГ

Хотя MiCA и Travel Rule напрямую затрагивают юрисдикцию Европейского Союза, их влияние распространяется и на пользователей из стран СНГ, взаимодействующих с европейскими биржами и финансовыми институтами. Российским и СНГ-майнерам, а также инвесторам, работающим с европейскими платформами, следует быть готовыми к ужесточению требований по подтверждению происхождения средств. Инструменты, подобные CryptoPass, могут стать полезными для демонстрации «чистоты» своих активов при взаимодействии с международными сервисами, помогая избежать блокировок и запросов со стороны регуляторов. Это особенно актуально для майнеров, чьи доходы часто требуют дополнительного обоснования источника.