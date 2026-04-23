Криптовалютный рынок продемонстрировал коррекцию: биткоин снизился с отметки $78 000, а эфир и Solana также показали падение. Инвесторы фиксируют прибыль после недельного ралли, на ситуацию влияют и геополитические факторы.

Рынок криптовалют корректируется после недельного роста

На криптовалютном рынке наблюдается коррекция после продолжительного роста, который приблизил биткоин к отметке в 80 000 долларов США. В четверг инвесторы активно фиксировали прибыль, что привело к снижению котировок ведущих цифровых активов. На фоне этих событий, а также сохраняющейся геополитической напряженности в регионе Персидского залива, биткоин отступил от достигнутых максимумов.

По данным аналитических платформ, за последние 24 часа биткоин демонстрировал снижение на 1,1%, торгуясь в районе 77 955 долларов США. Несмотря на текущую коррекцию, недельный прирост BTC по-прежнему составляет 4,5%, а месячный — впечатляющие 9,9%. Эфир (ETH) также не избежал общего тренда, потеряв 2,8% своей стоимости и опустившись до 2 331 доллара США, что привело к незначительному отрицательному результату за семидневный период. Solana (SOL) показала более существенное падение, снизившись на 3%, а общая капитализация криптовалютного рынка сократилась на 1,6% за день.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ текущая коррекция рынка является естественным явлением после активного роста. Фиксация прибыли крупными игроками и влияние внешних факторов, таких как геополитическая нестабильность, часто приводят к временному снижению котировок. Это может быть как возможностью для входа в рынок по более низким ценам для долгосрочных инвесторов, так и сигналом для краткосрочных трейдеров о необходимости пересмотра своих позиций.

Майнерам следует учитывать, что снижение цен на биткоин и другие криптовалюты напрямую влияет на рентабельность их деятельности. При падении курса снижается долларовый эквивалент добытых монет, что может потребовать пересмотра стратегии продаж или оптимизации затрат на электроэнергию. В условиях волатильности рынка особенно важно следить за эффективностью оборудования и операционными расходами, чтобы сохранять прибыльность майнинга.