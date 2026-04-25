Восстановление хэшрейта и отрицательные ставки финансирования сигнализируют о потенциальном росте биткоина

Биткоин (BTC) продемонстрировал значительное восстановление, достигнув ценовых отметок, невиданных с января текущего года. Этот подъем сопровождается рядом фундаментальных индикаторов, которые, по мнению аналитиков инвестиционной компании VanEck, указывают на сохранение потенциала для дальнейшего роста. В своем последнем отчете, посвященном анализу сети биткоина, эксперты VanEck особо выделили два ключевых фактора: устойчивое восстановление хэшрейта и преобладание отрицательных ставок финансирования на рынке деривативов.

Восстановление хэшрейта является одним из важнейших показателей здоровья и безопасности сети биткоина. Хэшрейт представляет собой общую вычислительную мощность, используемую для обработки транзакций и обеспечения работы блокчейна. После недавних коррекций и волатильности на рынке, наблюдается уверенный рост этого показателя. Увеличение хэшрейта свидетельствует о том, что майнеры продолжают активно инвестировать в оборудование и поддерживать сеть, несмотря на колебания цен. Это укрепляет доверие к биткоину как к децентрализованной и устойчивой платежной системе.

Второй важный индикатор, отмеченный VanEck, — это отрицательные ставки финансирования на фьючерсных рынках. Ставки финансирования — это периодические платежи между держателями длинных и коротких позиций на бессрочных фьючерсах. Отрицательная ставка означает, что держатели коротких позиций (те, кто ставит на падение цены) платят держателям длинных позиций (те, кто ставит на рост). Такая ситуация часто интерпретируется как признак того, что рынок перепродан, и многие трейдеры ожидают дальнейшего снижения. Однако исторически сложилось так, что значительные периоды отрицательных ставок финансирования часто предшествовали ценовым отскокам, поскольку они указывают на чрезмерный пессимизм и потенциальное «выдавливание» коротких позиций (short squeeze).

Аналитики VanEck подчеркивают, что комбинация этих факторов создает благоприятную почву для биткоина. Укрепление фундаментальных основ сети через рост хэшрейта в сочетании с техническим сигналом от рынка деривативов, указывающим на потенциальный разворот настроений, формирует сильный бычий нарратив. Это позволяет предположить, что текущий ценовой импульс может быть не просто краткосрочным отскоком, а началом более устойчивой фазы роста.

«Восстановление хэшрейта и отрицательные ставки финансирования сигнализируют о потенциальном дальнейшем росте», — отмечают аналитики VanEck в своем отчете.

Для майнеров биткоина, особенно в России и СНГ, рост хэшрейта и стабильность сети являются ключевыми показателями. Увеличение вычислительной мощности означает усиление конкуренции, но одновременно подтверждает жизнеспособность и привлекательность майнинга биткоина в долгосрочной перспективе. Это может служить сигналом для дальнейших инвестиций в более энергоэффективное оборудование ASIC, поскольку устойчивый рост сети предполагает сохранение прибыльности для эффективных операторов. Важно также учитывать динамику цен на электроэнергию и регуляторную среду в регионе при планировании расширения мощностей.

Что это значит для рынка?

Для инвесторов и участников рынка в России и СНГ, эти данные от VanEck могут служить дополнительным аргументом в пользу биткоина. Восстановление хэшрейта подчеркивает фундаментальную устойчивость сети, а отрицательные ставки финансирования указывают на потенциальную возможность для роста цены в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Однако, как и всегда, важно помнить о волатильности криптовалютного рынка и проводить собственный анализ перед принятием инвестиционных решений.