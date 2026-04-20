Банк международных расчетов (БИС) сравнил стейблкоины с биржевыми фондами (ETF), а не с традиционными деньгами, и призвал к разработке единых глобальных правил для предотвращения фрагментации рынка объемом в $300 млрд.

БИС призывает к глобальному регулированию рынка стейблкоинов

Банк международных расчетов (БИС) выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что стейблкоины по своей природе и функционалу больше напоминают биржевые инвестиционные фонды (ETF), нежели традиционные формы денег. Организация выразила серьезную обеспокоенность по поводу потенциальной фрагментации мирового финансового рынка, если не будут разработаны и внедрены унифицированные глобальные правила для регулирования этого сектора, объем которого уже превышает 300 миллиардов долларов США.

В своем анализе БИС указывает на то, что стейблкоины, несмотря на их название, не обладают всеми ключевыми характеристиками, присущими суверенным валютам. В отличие от фиатных денег, эмитируемых центральными банками, стейблкоины часто привязаны к корзине активов или одной валюте, такой как доллар США, и их стабильность зависит от качества и ликвидности этих резервов. Эта зависимость от базовых активов и механизмов их обеспечения делает стейблкоины схожими с ETF, которые также представляют собой инвестиционные продукты, отслеживающие стоимость определенного портфеля активов. Такая аналогия подразумевает, что стейблкоины могут нести в себе риски, характерные для инвестиционных инструментов, включая риски ликвидности, кредитные риски и риски, связанные с управлением резервами.

Отсутствие единого подхода к регулированию стейблкоинов на международном уровне может привести к созданию «регуляторного арбитража», когда компании будут выбирать юрисдикции с наименее строгими требованиями. Это, в свою очередь, может способствовать возникновению системных рисков, затруднить трансграничные платежи и подорвать финансовую стабильность. БИС подчеркивает, что для обеспечения доверия к стейблкоинам и их безопасного использования необходимы четкие правила, касающиеся прозрачности резервов, аудита, управления рисками и механизмов погашения. Без таких правил рынок стейблкоинов рискует оставаться разрозненным и уязвимым для кризисов.

В контексте быстрого развития цифровых валют центральных банков (CBDC) и растущего интереса к токенизированным активам, позиция БИС приобретает особое значение. Организация, играющая ключевую роль в координации действий центральных банков по всему миру, стремится предотвратить сценарий, при котором частные цифровые валюты, такие как стейблкоины, могут создать параллельную и нерегулируемую финансовую систему. Призыв к глобальному регулированию направлен на интеграцию стейблкоинов в существующую финансовую архитектуру, обеспечивая при этом защиту потребителей и поддержание макроэкономической стабильности.

Что это значит для рынка и инвесторов из РФ/СНГ

«Стейблкоины, несмотря на их название, не обладают всеми ключевыми характеристиками, присущими суверенным валютам», — отмечают в БИС.

Для инвесторов и участников крипторынка в России и СНГ, где регулирование криптовалют находится в стадии формирования, заявление БИС является важным сигналом. Оно указывает на то, что международные финансовые институты серьезно рассматривают стейблкоины как потенциальный источник системных рисков и будут настаивать на ужесточении контроля. Это может привести к тому, что будущие регуляторные инициативы в регионе будут учитывать эти глобальные тенденции, возможно, вводя более строгие требования к эмитентам стейблкоинов, их резервам и операционной деятельности. Для майнеров и держателей криптовалют это означает повышенное внимание к выбору стейблкоинов, предпочтение тех, которые имеют прозрачные и хорошо аудируемые резервы, а также потенциальное увеличение требований к KYC/AML при работе с такими активами на регулируемых платформах. В долгосрочной перспективе это может способствовать большей стабильности и легитимности рынка стейблкоинов, но также и к усилению надзора.