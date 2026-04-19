Банковский сектор против криптодоходности

Ассоциация банкиров Северной Каролины обратилась к своим членам с призывом активно влиять на законодательный процесс. На этой неделе торговая группа инициировала кампанию, побуждая банкиров связываться с офисом сенатора Тома Тиллиса. Основное требование — добиться полного исключения возможности получения доходности от стейблкоинов из положений готовящегося Закона CLARITY Act.

Руководство ассоциации распространило внутреннее письмо, содержащее подробный сценарий для телефонных разговоров с представителями сенатора. В документе подчеркивается, что текущая редакция законопроекта, по мнению банковского сообщества, является «слишком мягкой». Банки выражают серьезную обеспокоенность по поводу потенциального массового оттока клиентских депозитов в цифровые активы, если стейблкоины будут предлагать привлекательную доходность.

Детали лоббистской кампании

Корпоративное письмо, распространенное от имени Ассоциации банкиров Северной Каролины, было получено сотрудником небольшого банка из Уилмингтона. В нем содержится требование установить «жесткий запрет» на любые процентные выплаты владельцам платежных стейблкоинов. Кроме того, документ призывает отменить исключения, предусмотренные для программ лояльности и вознаграждений за минимальную активность, которые, по сути, также могут формировать доходность.

Сотрудникам банков были даны четкие инструкции по ведению телефонных переговоров. Им рекомендовано не вступать в дискуссии и не защищать свою позицию, а лишь кратко изложить требование и завершить звонок. Это свидетельствует о скоординированном и целенаправленном давлении на законодателей.

Контекст и позиция Белого дома

Эта масштабная лоббистская кампания развернута накануне финального рассмотрения Закона CLARITY Act Банковским комитетом Сената. В марте текущего года сенаторы Том Тиллис и Анджела Олсбрукс достигли компромисса, предложив запретить пассивный доход от стейблкоинов, но при этом разрешить начисление бонусов за совершение транзакций. Именно эти «исключения» вызывают недовольство банковского сектора, который видит в них лазейку для фактического получения доходности.

Банки настаивают, что такие исключения фактически создают условия для получения доходности по стейблкоинам, что ставит их в невыгодное положение. Однако Совет экономических консультантов при Белом доме оспаривает этот аргумент. В своем отчете ведомство указывает на минимальные риски для традиционной финансовой системы. Согласно их данным, полное разрешение на выплату процентов сократит банковское кредитование всего на $2,1 млрд, что составляет лишь 0,02% от общего объема выданных займов. Это говорит о том, что опасения банков могут быть преувеличены.

Перспективы законопроекта и что это значит для РФ/СНГ

Палата представителей США одобрила Закон CLARITY Act в июле 2025 года. Законопроект поддержали 294 политика, против выступили 134. Сенат планировал рассмотреть этот акт в конце апреля, однако точное расписание голосования пока остается неизвестным. Исход этого противостояния между традиционным банковским сектором и криптоиндустрией будет иметь долгосрочные последствия для регулирования стейблкоинов в США.

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ ситуация в США является важным индикатором глобальных регуляторных тенденций. Ужесточение регулирования стейблкоинов в одной из крупнейших экономик мира может повлиять на их ликвидность, доступность и, как следствие, на общую стабильность крипторынка. Если доходность по стейблкоинам будет запрещена, это может снизить их привлекательность как инструмента для пассивного заработка, перенаправив капитал в другие сегменты крипторынка или традиционные финансовые инструменты. Это также может подтолкнуть к развитию децентрализованных стейблкоинов или альтернативных механизмов получения доходности, не подпадающих под прямое регулирование.

Майнерам, использующим стейблкоины для фиксации прибыли или операционных расходов, следует внимательно отслеживать подобные изменения. Потенциальное снижение доходности или ужесточение правил использования стейблкоинов может повлиять на их стратегию управления активами и выбор платформ для хранения и обмена средств. В условиях неопределенности важно диверсифицировать риски и быть готовым к адаптации к новым регуляторным реалиям.