Anchorage Digital и M0 объединились для создания платформы, упрощающей выпуск регулируемых стейблкоинов в США. Партнёрство ориентировано на финтех-компании и платёжные сервисы.

Anchorage Digital, известный криптобанк, и M0, провайдер инфраструктуры для стейблкоинов, объявили о партнёрстве, направленном на упрощение выпуска регулируемых стейблкоинов в США. Об этом стало известно 30 апреля 2024 года. Совместное решение позволит компаниям, включая финтех-стартапы и платёжные сервисы, выпускать стейблкоины, соответствующие американскому законодательству.

Заявление и его автор

«Наше партнёрство с M0 делает процесс выпуска стейблкоинов более доступным и прозрачным для компаний, стремящихся соответствовать нормативным требованиям», — заявил представитель Anchorage Digital. M0 отвечает за модульный слой инфраструктуры, включая управление резервами и обеспечение ликвидности.

Технические или юридические детали

Платформа объединяет технологические решения Anchorage Digital, такие как безопасное хранение активов и управление ключами, с инфраструктурой M0 для выпуска и управления стейблкоинами. Это позволяет компаниям сосредоточиться на разработке продуктов, не углубляясь в сложности регулирования.

Сравнение с прошлыми кейсами

Ранее аналогичные инициативы в США сталкивались с трудностями из-за отсутствия чётких регуляторных рамок. Например, проект Libra от Meta (бывший Facebook) был остановлен из-за давления со стороны регуляторов. В отличие от этого, Anchorage Digital и M0 предлагают решение, изначально ориентированное на соответствие требованиям.

Последствия для криптоиндустрии

Это партнёрство может ускорить внедрение стейблкоинов в традиционные финансовые системы США. Для российских компаний, работающих с криптовалютой, это также открывает новые возможности. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стейблкоины могут стать инструментом для снижения валютных рисков.

В редакции MinerWorld отмечают, что подобные инициативы могут стимулировать развитие аналогичных платформ в других странах, включая Россию, где уже действует закон о цифровых финансовых активах.