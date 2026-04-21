Акции компании Circle показали рост на 30%, опередив другие криптоакции благодаря увеличению объема стейблкоинов, в то время как Coinbase переживает спад.

Акции компании Circle, выпускающей стейблкоин USDC, продемонстрировали впечатляющий рост на 30%. Этот результат стал возможным благодаря увеличению объема стейблкоинов, что позволило компании опередить другие криптоакции на рынке.

В то время как Circle показывает уверенный рост, крупнейшая криптобиржа Coinbase переживает спад. Это связано с различными бизнес-моделями, которые реагируют на разные рыночные факторы. Каждая криптоакция теперь имеет свою уникальную стратегию развития.

Рост стейблкоинов, таких как USDC, играет ключевую роль в успехе Circle. Эти цифровые активы, привязанные к фиатным валютам, обеспечивают стабильность и удобство для пользователей, что делает их популярными среди инвесторов и трейдеров.

Что это значит для рынка криптовалют? Успех Circle подчеркивает важность стейблкоинов в современной криптоэкономике. Это также указывает на то, что инвесторы все больше ценят стабильность и надежность в условиях высокой волатильности рынка.