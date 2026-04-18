Курс токена AAVE резко снизился более чем на 10% после новостей о предполагаемом взломе KelpDAO, связанного с Aave, на сумму свыше $280 млн. Инцидент затронул и Ethereum.

Резкое падение AAVE после инцидента с KelpDAO

Токен AAVE, лежащий в основе одноименного децентрализованного протокола кредитования, продемонстрировал значительное падение курса, потеряв более 10% своей стоимости. Это произошло на фоне сообщений о крупном инциденте безопасности, затронувшем KelpDAO – проект, тесно связанный с экосистемой Aave. По предварительным данным, предполагаемый взлом привел к потере криптовалютных активов на сумму, превышающую 280 миллионов долларов США.

Инцидент, который описывается как сложная схема «минта и заимствования» (mint-and-borrow transaction), вызвал серьезную обеспокоенность в криптосообществе. Хотя детали атаки еще уточняются, ее масштаб уже оказал заметное влияние на рынок. Помимо AAVE, падение затронуло и курс Ethereum (ETH), что объясняется участием в инциденте токена rsETH от KelpDAO. rsETH является одним из ключевых активов в протоколе KelpDAO, который, в свою очередь, использует инфраструктуру Aave.

Подробности предполагаемого взлома и его последствия

Предполагаемый взлом KelpDAO, по данным расследования, включал в себя манипуляции с механизмами минта и заимствования, что позволило злоумышленникам вывести значительные объемы средств. Точная природа уязвимости пока не раскрывается, но подобные атаки часто используют ошибки в смарт-контрактах, логические уязвимости или манипуляции с оракулами цен. Сумма в $280 миллионов делает этот инцидент одним из крупнейших в истории децентрализованных финансов (DeFi) за последнее время.

Протокол Aave является одним из крупнейших игроков на рынке DeFi, предоставляя услуги по кредитованию и заимствованию криптовалют. Его репутация и стабильность имеют решающее значение для всей экосистемы. Несмотря на то, что сам протокол Aave напрямую не был взломан, связь KelpDAO с Aave через различные интеграции и использование общих активов привела к негативной реакции рынка. Инвесторы часто воспринимают такие инциденты как риск для всей связанной экосистемы, что и объясняет резкое падение курса AAVE.

Реакция рынка и дальнейшие перспективы

Падение AAVE на 10% является значительным для актива с такой капитализацией. Это подчеркивает чувствительность рынка к новостям о безопасности, особенно в секторе DeFi, который регулярно сталкивается с угрозами взломов и эксплойтов. Инцидент также повлиял на общие настроения на рынке, вызвав краткосрочное снижение курса ETH, что свидетельствует о взаимосвязанности различных сегментов криптовалютного рынка.

В ближайшее время внимание будет приковано к расследованию инцидента KelpDAO и мерам, которые будут предприняты для возмещения потерь и предотвращения подобных атак в будущем. Прозрачность и оперативная реакция со стороны команд Aave и KelpDAO будут ключевыми для восстановления доверия инвесторов и стабилизации курса AAVE.

Что это значит для инвесторов и пользователей из РФ/СНГ

Для инвесторов и пользователей из России и СНГ, активно участвующих в DeFi-протоколах, этот инцидент служит напоминанием о высоких рисках, связанных с децентрализованными платформами. Несмотря на инновационность и потенциал DeFi, уязвимости в смарт-контрактах и связанные с ними эксплойты остаются серьезной угрозой. Рекомендуется тщательно изучать проекты, в которые вы инвестируете, диверсифицировать портфель и быть готовым к высокой волатильности активов, особенно после подобных новостей. В случае использования протоколов, связанных с Aave или KelpDAO, важно следить за официальными объявлениями от команд проектов и оценивать потенциальные риски для своих активов.