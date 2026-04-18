Polymarket объявил о запуске второй версии протокола 22 апреля с переходом на новый токен обеспечения pUSD и баг-баунти в $5 млн.

Polymarket V2: основные изменения

22 апреля платформа Polymarket запускает вторую версию своего протокола с принудительной миграцией пользователей. Обновление включает в себя масштабную переработку торговых смарт-контрактов, изменение книги ордеров и системы обеспечения. Версия V1 будет полностью отключена.

Новый токен обеспечения pUSD

Ключевым нововведением станет запуск токена обеспечения Polymarket USD (pUSD), который заменит USDC.e в качестве основного актива для расчетов внутри сети Polygon. Новый токен привязан к оригинальному USDC в соотношении 1:1 и будет строго контролироваться ончейн-механизмами.

«Мы внедряем перестроенный торговый движок, обновленные смарт-контракты и новый токен обеспечения (Polymarket USD), чтобы отказаться от USDC.e», — заявили представители проекта.

Технические детали перехода

Новые смарт-контракты CTF Exchange V2 и Neg Risk CTF Exchange V2 полностью заменят текущий торговый механизм. Структура ордеров лишится ряда устаревших полей. Торговый алгоритм теперь рассчитывает комиссии исключительно в момент исполнения сделки, в отличие от предыдущей системы, которая взимала сборы с каждого отдельного ордера.

Все открытые лимитные ордера будут полностью удалены во время миграции, которая начнется 22 апреля примерно в 11:00 по UTC. Капиталы и существующие позиции трейдеров останутся в полной безопасности на протяжении всей процедуры.

Безопасность и вознаграждения

Смарт-контракты V2 имеют открытый исходный код. Компании Cantina и Quantstamp уже провели независимый аудит архитектуры. Cantina также запустила программу поиска ошибок с общим призовым фондом $5 млн. Специалисты получат максимальное вознаграждение за обнаружение критических уязвимостей.

Что это значит для пользователей

Большинство пользователей не столкнутся с трудностями при миграции. Интерфейс биржи автоматически проведет конвертацию после однократного подтверждения операции. Однако алгоритмическим трейдерам и маркетмейкерам потребуется вручную адаптировать свои системы.