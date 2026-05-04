Инвестиционная компания Founders Fund, основанная миллиардером Питером Тилем, привлекла $6 млрд в новый фонд для инвестиций в компании поздних стадий. Это крупнейший раунд финансирования в истории фирмы. Основная часть капитала — $4,5 млрд — поступила от внешних инвесторов, включая суверенные фонды, а $1,5 млрд обеспечили партнеры и сотрудники компании.

Что произошло

Founders Fund собрал $6 млрд для нового фонда, который станет уже четвертым в истории компании. Средства планируется использовать в течение 2-3 лет для инвестиций в десяток компаний, преимущественно в сферах ИИ, финтеха и больших технологий. Фонд продолжает стратегию концентрированных инвестиций, делая ставки на ограниченное число крупных проектов.

Контекст и предыстория события

Founders Fund известен своими успешными инвестициями в такие компании, как SpaceX, OpenAI и Stripe. В предыдущем фонде объемом $4,6 млрд компания вложила $1,25 млрд в Anthropic, $1 млрд в оборонную компанию Anduril и поддержала Ramp и Cognition AI. Новый фонд создан менее чем за год после предыдущего, что стало самым быстрым запуском за 20 лет существования компании.

Реакция рынка

Рост объемов фондов связан с новыми потребностями технологических компаний, особенно в сфере искусственного интеллекта. Разработка ИИ-решений требует значительных затрат на вычислительные ресурсы, что вынуждает стартапы привлекать более крупные раунды финансирования. Похожую стратегию демонстрируют и другие игроки рынка, такие как Sequoia Capital и Thrive Capital.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов это событие может стать сигналом к пересмотру стратегий. В редакции MinerWorld отмечают, что рост инвестиций в ИИ и большие технологии может привести к увеличению спроса на вычислительные мощности, что, в свою очередь, может повлиять на стоимость оборудования и тарифы на электроэнергию. В регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, это может создать новые возможности для развития майнинговых мощностей.

Кроме того, российские инвесторы могут рассмотреть возможность участия в подобных фондах через международные платформы, учитывая текущий курс рубля около 90-95 ₽ за $1. Это может стать дополнительным источником доходов, но требует тщательного анализа налоговых последствий, включая НДФЛ 13%/15% и налог на прибыль 25%.