Магазин
LIVE
BTC $78,178 ▲ 1.46% ETH $2,300 ▲ 0.81% BNB $615.22 ▼ 0.37% SOL $83.61 ▼ 0.44% XRP $1.3900 ▲ 0.65% TON $1.3200 ▼ 1.21%
Регулирование 1 мин

$2,1 млрд потеряли американцы из-за мошенников в соцсетях за год

#BTC
Американские регуляторы зафиксировали рекордные потери от мошенничества в социальных сетях — $2,1 млрд за 2025 год. Это в восемь раз больше, чем в 2020 году, и почти 30% всех случаев мошенничества начинались именно на платформах, таких как Facebook, WhatsApp и Instagram.

Хронология событий

В 2025 году Федеральная торговая комиссия США (FTC) получила более 2 млн жалоб на мошенничество в социальных сетях. Основной рост связан с увеличением активности злоумышленников, которые используют взломанные аккаунты, таргетированную рекламу и фишинговые схемы.

Ключевые цифры и метрики

  • $2,1 млрд — общие потери от мошенничества в соцсетях за 2025 год.
  • 30% — доля случаев мошенничества, начинающихся на платформах.
  • $1,1 млрд — потери от инвестиционных схем, что составляет более половины всех убытков.
  • 40% — доля жалоб на мошенничество при покупке товаров через соцсети.
  • 60% — доля случаев романтического мошенничества, начинающихся на платформах.

Что говорят участники рынка

«Социальные сети предоставляют мошенникам легкий доступ к миллиардам пользователей по всему миру, что позволяет им выполнять свои схемы с минимальными затратами», — заявили в FTC.

Российский угол

В России ситуация с мошенничеством в социальных сетях также вызывает опасения. По данным ФНС, в 2025 году количество жалоб на финансовые схемы в соцсетях выросло на 25%. В регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, мошенники активно используют взломанные аккаунты для продвижения криптовалютных схем. По нашим наблюдениям, российские пользователи чаще всего сталкиваются с фишинговыми атаками через Telegram и ВКонтакте.

Курс рубля к доллару на момент публикации составляет около 90 ₽ за $1, что делает потери от мошенничества особенно ощутимыми для российских пользователей.

Частые вопросы

Какие соцсети чаще всего используются для мошенничества?
Основные платформы для мошенничества — Facebook, WhatsApp и Instagram. На Facebook зафиксированы самые большие потери.
Как мошенники используют соцсети для обмана?
Мошенники взламывают аккаунты, используют таргетированную рекламу и фишинговые схемы, чтобы выманивать деньги у пользователей.
Каковы последствия для российских пользователей?
В России количество жалоб на мошенничество в соцсетях выросло на 25%. Особенно активны схемы в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости