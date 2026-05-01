Крипто-ETP WisdomTree привлекли $137 млн чистого притока в первом квартале 2024 года, увеличив активы под управлением до $1,8 млрд.

Крипто-биржевые продукты (ETP) WisdomTree зафиксировали чистый приток средств в размере $137 млн за первый квартал 2024 года. Совокупные активы под управлением компании достигли $1,8 млрд, что на 8,2% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Хронология событий

В январе 2024 года WisdomTree запустила новые ETP на базе Ethereum и Bitcoin. В феврале компания сообщила о росте интереса институциональных инвесторов. К марту чистый приток средств превысил $100 млн, достигнув пика в конце квартала.

Ключевые цифры и метрики

Чистый приток: $137 млн

Активы под управлением: $1,8 млрд

Рост активов: 8,2% за квартал

Количество продуктов: 12 крипто-ETP

Что говорят участники рынка

«Мы видим устойчивый интерес к крипто-активам со стороны институциональных инвесторов», — заявил представитель WisdomTree.

Российский угол

По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, приток средств в рублёвом эквиваленте составил примерно 12,3 млрд ₽. В России аналогичные продукты пока не получили широкого распространения из-за ограничений ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». Однако в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, интерес к крипто-инвестициям продолжает расти.

В редакции MinerWorld отмечают, что рост активов WisdomTree свидетельствует о восстановлении доверия к крипторынку после серии банкротств в 2023 году.