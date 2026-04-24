Польская прокуратура расследует деятельность криптобиржи Zondacrypto по обвинениям в мошенничестве и отмывании средств. Премьер-министр Дональд Туск указал на связи компании с РФ и криминалом, а также на исчезновение 4500 BTC.

Польская криптобиржа Zondacrypto под пристальным вниманием властей

В конце апреля 2026 года польские правоохранительные органы инициировали масштабное расследование в отношении криптобиржи Zondacrypto. Основными причинами стали многочисленные жалобы пользователей на невозможность вывода средств, а также серьезные обвинения со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска. Глава правительства публично заявил о возможных связях компании с Российской Федерацией и криминальными структурами, а также о лоббировании определенных политических интересов.

Это событие стало кульминацией череды скандалов, преследовавших платформу с момента ее основания. История Zondacrypto, ранее известной как BitBay, изобилует подозрительными эпизодами, начиная от сомнительных акционеров с криминальным прошлым и заканчивая загадочным исчезновением основателя.

Хронология событий: от BitBay до Zondacrypto

История биржи началась в 2014 году под названием BitBay, основанной Сильвестром Сушеком, известным в польском биткоин-сообществе. Изначально компания была зарегистрирована в Катовице. Однако уже в 2018 году BitBay привлекла внимание польской Комиссии по финансовому надзору (KNF) из-за подозрений в несанкционированной деятельности, что вынудило компанию переехать на Мальту. Вскоре, в ноябре 2019 года, оператор сменился на Pinewood Estonia OÜ (позднее BB Trade Estonia OÜ), и биржа получила лицензию в Эстонии.

В 2020 году журналистское расследование выявило тревожные факты: один из акционеров BitBay, некий Марек К., был осужден в 1990-х годах за соучастие в убийстве. Также упоминался Роман Ж., имевший судимости за грабеж, сутенерство и фальшивомонетничество, который, по утверждениям, был истинным основателем биржи. Сильвестр Сушек подтвердил, что эти лица инвестировали в проект на начальном этапе, но отрицал их участие в управлении. Тем не менее, по данным расследования, их доли изначально составляли по 35%, а позднее Роман Ж. фактически стал владельцем компании через выкуп акций Марека К. компанией, управляемой его сестрой. Сам Сушек, по некоторым данным, также имел судимости за ложные заявления и присвоение имущества.

В ноябре 2021 года биржа провела ребрендинг, став Zonda, а затем, в 2023 году, Zondacrypto. В этот период произошли изменения в руководстве, и Пшемыслав Краль занял пост CEO. В марте 2022 года Сильвестр Сушек загадочно исчез. Полиция предполагает его смерть, хотя тело так и не было найдено. Позднее обвинения по этому делу были предъявлены Мариану В., на АЗС которого телефон Сушека последний раз выходил в сеть.

Финансовые трудности и исчезновение активов

На фоне растущего общественного и регуляторного давления, в 2024 году Zondacrypto столкнулась с массовым оттоком капитала. По данным Money.pl, в августе 2024 года на горячих кошельках биржи оставалось 55,7 BTC, а к концу марта 2026 года этот баланс сократился до критических 0,18 BTC, что составляет падение на 99,7%. В январе 2025 года оператор биржи, BB Trade Estonia OÜ, попал под расследование Польского управления по защите конкуренции и потребителей (UOKiK).

Проблемы с выводом средств стали очевидными в апреле 2026 года, когда пользователи начали массово жаловаться на задержки, достигавшие двух недель. В начале апреля CEO Zondacrypto Пшемыслав Краль попытался успокоить клиентов, заявив, что задержки вызваны техническими проблемами и ручной обработкой запросов, а все активы якобы хранятся на холодных кошельках. Однако вскоре после этого, в середине апреля, Краль опубликовал адрес биткоин-кошелька с 4500 BTC, заявив, что не имеет к ним доступа, так как ключ находился у бывшего CEO. Он также предположил, что кампания против биржи могла быть политически мотивированной.

В это же время все члены наблюдательного совета BB Trade Estonia OÜ подали в отставку, сославшись на «существенные несоответствия» и опасения по поводу доступности активов и вывода средств.

Политические обвинения и «российский след»

17 апреля премьер-министр Дональд Туск выступил с жесткими обвинениями в адрес Zondacrypto, заявив, что биржа спонсировала политиков, выступавших против регулирования крипторынка. Он назвал «зловещими» корни компании, указав на исчезновение основателя, «российские деньги российской мафии» и влияние российских спецслужб. Туск также раскритиковал президента Кароля Навроцкого за ветирование законопроекта о регулировании крипторынка, обвинив его в работе на интересы компании и создании рисков для потребителей. По оценкам Туска, от «криптовалютной аферы Zondacrypto» могли пострадать около 30 000 человек.

В тот же день региональная прокуратура Катовице начала расследование по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег. Потенциальный ущерб оценивается в 350 млн злотых (около $96,5 млн), но эта сумма может возрасти. Сотрудники Zondacrypto получили уведомления о необходимости сдать оргтехнику для сохранения информации, а их контракты будут расторгнуты. По данным Money.pl, Пшемыслав Краль мог покинуть Польшу и, возможно, находится в Израиле или Монако. Министр юстиции Вальдемар Журек подтвердил тезис Туска о «российском следе», заявив, что компания могла быть создана на деньги российской мафии.

«Корни этой компании — компании, которая сегодня вызывает опасения у тысяч инвесторов, клиентов этой криптовалютной биржи — исключительно зловещие. Это исчезновение или, по всей вероятности, гибель основателя компании. Это российские деньги российской мафии. Это влияние российских спецслужб», — заявил Дональд Туск.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Ситуация с Zondacrypto служит очередным напоминанием о высоких рисках, связанных с централизованными криптовалютными биржами, особенно теми, которые имеют непрозрачную структуру управления и сомнительную репутацию. Для майнеров и инвесторов из России и СНГ, которые могут рассматривать различные платформы для обмена и хранения активов, этот случай подчеркивает необходимость тщательной проверки любой биржи перед использованием. Важно отдавать предпочтение платформам с четкой регуляцией, доказанной историей работы, регулярными аудитами резервов и прозрачной командой. Хранение значительных объемов криптовалют на биржах всегда сопряжено с риском, поэтому рекомендуется использовать аппаратные кошельки для долгосрочного хранения. В условиях ужесточения регулирования и геополитической напряженности, выбор надежных и проверенных сервисов становится критически важным для минимизации рисков потери средств.