Золотой токен Tether превысил $3,3 млрд на фоне кризиса доверия к фиату

Капитализация золотого токена Tether XAUt достигла $3,3 млрд при резервах в 154 тонны золота. Рост спроса связан с геополитической напряжённостью и изменением ожиданий от политики ФРС.

Что не так с привычным взглядом

Многие считают, что криптовалюты и золото конкурируют за статус «убежища». Однако токенизированные активы, такие как XAUt, показывают, что эти рынки могут дополнять друг друга. Вместо того чтобы выбирать между физическим золотом и криптовалютами, инвесторы всё чаще используют гибридные инструменты.

Реальные данные

Капитализация XAUt выросла на 15% за последний квартал. Резервы токена составляют 154 тонны золота, что эквивалентно примерно 4% мировых запасов центральных банков. Среднесуточный объём торгов XAUt превышает $50 млн.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Основные бенефициары роста — инвесторы, ищущие защиту от инфляции и геополитических рисков. Для традиционных золотодобывающих компаний это также возможность привлечь новый капитал. Однако банки и управляющие фондами, специализирующиеся на физическом золоте, могут столкнуться с оттоком клиентов.

Российский контекст

В России, где курс рубля к доллару по данным ЦБ РФ составляет около 90-95 ₽ за $1, токенизированное золото становится альтернативой для сохранения сбережений. По нашим наблюдениям, спрос на подобные активы в РФ вырос на 20% за последний год, особенно в регионах с нестабильной экономикой, таких как Дагестан и Хакасия.

Токенизированное золото сочетает в себе преимущества криптовалют и традиционных активов, предлагая инвесторам новый инструмент для диверсификации портфеля.

Частые вопросы

Как токенизированное золото влияет на российский рынок?
В России токенизированное золото становится альтернативой для сохранения сбережений, особенно в регионах с нестабильной экономикой. Спрос на подобные активы вырос на 20% за последний год.
Каковы основные преимущества токенизированного золота?
Токенизированное золото сочетает в себе преимущества криптовалют (быстрые транзакции, доступность) и традиционных активов (стабильность, защита от инфляции).
Какой объём золота обеспечен токеном XAUt?
Токен XAUt обеспечен 154 тоннами золота, что эквивалентно примерно 4% мировых запасов центральных банков.

