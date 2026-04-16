Почти через 12 лет после запуска печально известной криптовалютной схемы OneCoin её жертвы в США могут получить частичную компенсацию. Министерство юстиции США запустило программу, которая позволит инвесторам вернуть часть утраченных средств.

OneCoin, позиционировавшая себя как революционная криптовалюта, была признана финансовой пирамидой. Проект привлёк миллиарды долларов от инвесторов по всему миру, прежде чем его основательница Ружа Игнатова была арестована в 2017 году. Она обвинялась в мошенничестве и отмывании денег.

Несмотря на арест Игнатовой и её сообщников, многие инвесторы так и не смогли вернуть свои средства. Новая программа Министерства юстиции США направлена на частичное возмещение ущерба. Точные суммы компенсаций пока не называются, но ожидается, что они будут зависеть от суммы первоначальных вложений каждого пострадавшего.

Программа стала возможной благодаря конфискации активов, связанных с OneCoin. В рамках расследования были изъяты средства на банковских счетах, недвижимость и другие активы, которые теперь будут использованы для компенсации жертвам.

Что это значит

Для жителей России и СНГ эта новость служит важным напоминанием о необходимости осторожности при инвестировании в криптовалютные проекты. OneCoin активно продвигалась и в странах СНГ, и многие инвесторы потеряли свои сбережения. Хотя программа компенсаций распространяется только на жертв в США, она подчёркивает важность работы правоохранительных органов в борьбе с криптовалютными мошенниками.