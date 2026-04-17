Российские власти рассматривают возможность отсрочки введения запрета на банковские переводы в адрес иностранных криптовалютных бирж до июля 2027 года. Это позволит синхронизировать начало действия ограничительных мер для банков с появлением легальной инфраструктуры для работы с цифровыми активами в России.

Отсрочка запрета на переводы: детали и причины

Российские регуляторы обсуждают перенос срока введения ограничений на банковские операции, связанные с зарубежными криптовалютными платформами. Согласно заявлению первого заместителя председателя Центробанка Владимира Чистюхина, сделанному в кулуанах Биржевого форума, запрет на переводы в адрес иностранных криптобирж может быть отложен на один год. Таким образом, вместо июля 2026 года, новые правила начнут действовать не ранее июля 2027 года.

Основная цель этой корректировки — синхронизировать вступление в силу мер ответственности для банков за проведение таких операций с моментом полноценного запуска регулируемой инфраструктуры для криптовалютного рынка в России. Это позволит избежать ситуации, когда старые каналы для покупки и продажи цифровых активов будут уже заблокированы, а новые, легальные, еще не начнут функционировать в полную силу.

Контекст и риски правового вакуума

Изначальный вариант законопроекта предполагал, что банки начнут блокировать транзакции на иностранные площадки уже с июля 2026 года. Однако нормы, касающиеся обязательной работы через лицензированных посредников и ответственности за нарушение этого порядка, должны были вступить в силу лишь годом позже, в июле 2027 года. Депутаты Государственной Думы и представители банковского сектора выразили обеспокоенность по поводу такого временного разрыва.

Подобный «правовой вакуум» мог привести к нежелательным последствиям. В условиях, когда легальные пути взаимодействия с криптовалютами еще не сформированы, а привычные каналы уже перекрыты, пользователи могли бы активно искать обходные пути, что увеличило бы риски мошенничества и снизило бы прозрачность рынка. Регулятор стремится предотвратить создание условий, при которых участники рынка будут вынуждены действовать вне правового поля, что противоречит целям государственного контроля и защиты инвесторов.

Подготовка рынка к новым правилам

Центробанк планирует использовать предоставленную отсрочку для создания максимально прозрачной и функциональной среды для регулируемого криптовалютного рынка. Владимир Чистюхин подчеркнул, что законодательные нормы должны быть структурированы таким образом, чтобы запрет на нелегальные операции совпадал по времени с появлением доступных и законных альтернатив. Такой подход позволит избежать резкого прекращения деятельности участников рынка и даст им время на адаптацию.

В течение этого переходного периода организации, стремящиеся стать официальными посредниками на криптовалютном рынке, смогут получить необходимые лицензии. Банки и технологические компании, в свою очередь, смогут настроить свои системы для эффективного контроля платежей и соблюдения новых требований. Таким образом, к 1 июля 2027 года ожидается, что полноценная реформа крипторынка, включающая все ограничения и новые возможности, заработает в едином комплексе.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов отсрочка введения запрета на переводы зарубежным криптобиржам предоставляет дополнительное время для адаптации. Это означает, что текущие способы взаимодействия с иностранными платформами, такие как вывод средств или покупка/продажа криптовалюты через P2P-сервисы, вероятно, сохранятся без существенных изменений до середины 2027 года. Однако это не повод расслабляться, а скорее возможность подготовиться к неизбежным изменениям. Майнерам стоит внимательнее изучать перспективы легальных российских площадок и сервисов, которые появятся в ближайшие полтора года. Возможно, это потребует пересмотра стратегий по обмену и выводу заработанных активов. Инвесторам также рекомендуется следить за развитием регулирования и быть готовыми к переходу на лицензированные российские платформы или к поиску альтернативных, полностью легальных способов работы с криптовалютами.