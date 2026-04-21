Kospi устанавливает новый рекорд

Ведущий фондовый индекс Южной Кореи, Kospi, во вторник достиг нового исторического максимума в ходе внутридневных торгов. Индикатор поднялся до отметки 6355 пунктов, что на 2.2% выше уровня закрытия предыдущего дня и превзошло предыдущий рекорд, зафиксированный в конце февраля на уровне 6347 пунктов. Этот впечатляющий рост произошёл на фоне повышенного интереса инвесторов к акциям технологических компаний, особенно производителей полупроводниковой памяти.

Однако, после достижения пиковых значений, наблюдалась некоторая фиксация прибыли, что привело к небольшому снижению индекса к середине торговой сессии до 6326 пунктов. Тем не менее, Kospi завершил день с уверенным ростом на 1.73%, демонстрируя устойчивость и силу рынка.

Примечательно, что участники рынка проигнорировали новости о потенциальном американо-иранском конфликте, сосредоточив внимание на фундаментальных показателях компаний. Это свидетельствует о том, что внутренние факторы, такие как корпоративные доходы и технологические инновации, оказывают более существенное влияние на динамику южнокорейского рынка, чем внешнеполитические риски.

Драйверы роста: технологические гиганты

Основными локомотивами роста Kospi стали акции крупнейших южнокорейских технологических компаний. Акции Samsung Electronics выросли более чем на 2%, достигнув отметки в 220 000 вон, что является самым высоким показателем с февраля. Ещё более значительный рост продемонстрировали бумаги SK Hynix, подорожавшие на 3.86%, до 1.21 миллиона вон, а внутридневной максимум составил 1.217 миллиона вон.

Ожидается, что SK Hynix опубликует свой финансовый отчёт за первый квартал 23 апреля, и рынок с оптимизмом предвкушает сильные результаты. Эти ожидания подогревают покупательский интерес, поскольку спрос на высокопроизводительную память продолжает расти по всему миру, в основном благодаря активному развитию инфраструктуры искусственного интеллекта.

Дефицит поставок стандартных комплектующих для всей отрасли также способствует повышению цен на продукцию, что позитивно сказывается на финансовых показателях производителей памяти. Это создаёт благоприятную среду для дальнейшего роста акций компаний в данном секторе.

Общая динамика азиатских рынков

На фоне успеха южнокорейского рынка, другие азиатские биржи продемонстрировали смешанную динамику. Японский индекс Nikkei 225 вырос более чем на 1%, закрепившись на отметке около 59 500 пунктов, также под влиянием роста технологического сектора. Гонконгский Hang Seng остался практически без изменений, зафиксировавшись на уровне 26 363 пункта. Шанхайский Composite потерял 0.15% к концу дня, а австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0.29% в начале торгов, что отражает общий региональный тренд.

Эти данные показывают, что, несмотря на общую позитивную тенденцию в технологическом секторе, не все азиатские рынки демонстрируют одинаковую устойчивость и рост. Южная Корея, с её сильными позициями в производстве полупроводников, выделяется на этом фоне.

Что это значит для криптоинвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Хотя новость напрямую не связана с криптовалютами или майнингом, она отражает общую тенденцию на мировых финансовых рынках. Рост технологического сектора, особенно производителей памяти, является косвенно позитивным сигналом для криптоиндустрии. Высокопроизводительные чипы, производимые Samsung и SK Hynix, используются не только в потребительской электронике, но и в серверах для обработки данных, а также в специализированном оборудовании для майнинга (ASIC). Увеличение спроса на такие компоненты и их дефицит могут повлиять на стоимость и доступность оборудования для майнеров.

Для майнеров из России и СНГ это может означать потенциальное удорожание или задержки в поставках нового оборудования, если глобальный спрос продолжит расти. Инвесторам стоит учитывать, что сильные показатели традиционных технологических компаний могут привлекать капитал, который мог бы пойти в криптовалюты, но также могут свидетельствовать об общем улучшении экономической ситуации, что в долгосрочной перспективе благоприятно для всех рисковых активов, включая цифровые валюты.