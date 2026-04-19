Известный криптоюрист Роул Пал сделал смелое заявление, что в будущем все банки будут использовать Ethereum. Его прогноз вызвал оживлённую дискуссию среди экспертов и пользователей социальных сетей, включая Билла Моргана.

Пал, известный своими оптимистичными взглядами на криптовалюты, утверждает, что Ethereum станет основой для финансовых операций банков по всему миру. Он считает, что технология блокчейна Ethereum, благодаря своей гибкости и возможностям для создания смарт-контрактов, идеально подходит для банковской сферы.

Однако не все согласны с таким прогнозом. Билл Морган, юрист и активный участник криптосообщества, выразил сомнения в том, что банки массово перейдут на Ethereum. Он отметил, что многие финансовые институты всё ещё скептически относятся к криптовалютам и предпочитают использовать традиционные технологии.

Дискуссия вокруг заявления Пала продолжается, и мнения разделились. Одни эксперты поддерживают его точку зрения, указывая на растущий интерес банков к блокчейн-технологиям. Другие считают, что переход на Ethereum потребует значительных изменений в инфраструктуре банков и займёт много времени.

Что это значит

Для России и стран СНГ прогноз Пала может быть актуален, учитывая растущий интерес к криптовалютам и блокчейн-технологиям в регионе. Однако массовый переход банков на Ethereum в ближайшее время маловероятен из-за регуляторных и технических барьеров.