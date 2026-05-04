Криптовалюта XRP преодолела психологическую отметку $1,40 на фоне роста объёмов торгов до $2 млрд. Это произошло после трёх месяцев консолидации ниже $1,20. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это соответствует 126-133 ₽ за токен.

Триггер события

Резкий рост объёмов торгов XRP начался 3 мая 2026 года после выхода новостей о возможном урегулировании судебного спора между Ripple и SEC. За сутки объём торгов на биржах вырос на 47%, достигнув $2 млрд. Это стало максимальным значением с января 2026 года.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Последний раз XRP торговался выше $1,40 в декабре 2023 года, когда суд вынес решение в пользу Ripple по одному из ключевых исков SEC. Тогда цена достигла $1,50, но не смогла закрепиться на этом уровне. В мае 2024 года после халвинга Bitcoin XRP также демонстрировал рост до $1,35, но объёмы торгов были почти вдвое ниже текущих — $1,1 млрд.

Цифры, которые меняют картину

Объём торгов XRP за 24 часа: $2 млрд (+47% за сутки)

Цена на момент публикации: $1,42 (+8,5% за день)

Рыночная капитализация: $71 млрд

Доля в общем объёме торгов криптовалют: 3,7%

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

В редакции MinerWorld отмечают, что текущий рост XRP может быть поддержан двумя факторами: окончательным урегулированием спора с SEC и интеграцией RippleNet с крупными банками Азии. Если цена закрепится выше $1,40, следующий уровень сопротивления будет находиться в районе $1,60-1,65. Для российских майнеров это может означать рост интереса к майнингу альткоинов в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где промышленные тарифы составляют 3-5 ₽ за кВт·ч.