Western Union выходит на крипторынок со стейблкоином и картой

Один из мировых лидеров в сфере денежных переводов, компания Western Union, объявила о масштабных планах по интеграции в криптовалютную экосистему. В мае текущего года ожидается запуск собственного стейблкоина под названием USDPT, который будет функционировать на блокчейне Solana. Этот шаг призван оптимизировать расчеты с агентской сетью компании, предлагая альтернативу традиционным системам, таким как SWIFT.

Параллельно с этим, Western Union представит Digital Asset Network (DAN) — платформу, которая позволит пользователям конвертировать криптовалюты в местные фиатные валюты через криптокошельки, интегрированные с инфраструктурой компании.

Кроме того, компания планирует выпустить карту USD Stable Card, предназначенную для розничных клиентов на десяти ключевых рынках. Эта карта предоставит возможность хранить средства в стейблкоинах и совершать платежи по всему миру. По словам генерального директора Девины МакГранахана, продукт будет особенно востребован в странах с высокой инфляцией, где население стремится сохранить свои сбережения в долларах США.

Эти инициативы Western Union демонстрируют растущий интерес традиционных финансовых гигантов к технологии блокчейн и криптовалютам, а также их стремление адаптироваться к меняющимся потребностям рынка. На фоне этих новостей финансовые показатели компании остаются стабильными: выручка за первый квартал составила $983 млн, снизившись лишь на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

MicroStrategy продолжает сигнализировать о покупках биткоина

Майкл Сэйлор, глава MicroStrategy, вновь привлек внимание криптосообщества, опубликовав график покупок биткоина своей компанией. Это действие традиционно воспринимается как предвестник новых приобретений крупнейшей криптовалюты. Менее недели назад MicroStrategy уже пополнила свои резервы на 34 164 BTC, потратив на это $2,5 млрд. Таким образом, общий объем биткоинов, принадлежащих компании, достиг 815 061 BTC, а их общая стоимость оценивается примерно в $63,6 млрд.

После недавнего ралли биткоина, когда его цена превысила $78 000, средняя цена покупки BTC для MicroStrategy составила $75 500, что вывело компанию в значительный плюс по своим инвестициям.

Litecoin раскрывает детали атаки на сеть

Команда разработчиков Litecoin предоставила информацию о недавней атаке на свою сеть. Несмотря на то, что детали инцидента пока не раскрываются полностью, это событие подчеркивает важность безопасности в децентрализованных системах и необходимость постоянного совершенствования механизмов защиты.

Что это значит для российского и СНГ-рынка?

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ новости от Western Union могут означать появление новых возможностей для трансграничных переводов и хранения активов, особенно в условиях ограниченного доступа к традиционным финансовым инструментам. Стейблкоины и криптокарты могут стать удобным инструментом для обхода санкций и упрощения международных расчетов. Активность MicroStrategy продолжает служить индикатором институционального интереса к биткоину, что может поддерживать его цену. Для майнеров, работающих с ASIC-устройствами, стабильный рост BTC означает сохранение высокой доходности и стимул для расширения мощностей, однако важно следить за изменениями в регулировании и доступностью электроэнергии в регионе.