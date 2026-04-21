Попытка ограбления криптоинвестора во Франции

В окрестностях Монпелье, Франция, произошла попытка вооруженного ограбления дома, целью которого стал криптоинвестор. Злоумышленник, выдававший себя за курьера службы доставки, пытался проникнуть в жилище. Этот инцидент является очередным подтверждением растущей тенденции «атак с применением силы» (wrench attacks), направленных на известных и деанонимизированных владельцев криптовалют.

Согласно данным местного издания Actu.fr, инцидент произошел 20 мая в коммуне Сен-Жан-де-Ведас. Жертва, 32-летний мужчина, известный своей деятельностью в сфере криптовалют, стал объектом нападения около 10:00 утра. Преступник, одетый в форму курьера, позвонил в дверь и, когда хозяин открыл, попытался силой проникнуть внутрь. Между ними завязалась потасовка, в ходе которой нападавший достал пистолет и произвел выстрел в сторону жертвы. К счастью, пуля не попала в цель, а лишь пробила стену. После неудачной попытки ограбления злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле, за рулем которого находился сообщник.

Пострадавший криптоинвестор получил легкие травмы в результате драки, но отказался от госпитализации. Полиция незамедлительно начала расследование, активно разыскивая двух подозреваемых. Этот случай не является единичным: Франция столкнулась с волной подобных преступлений, когда злоумышленники целенаправленно выбирают жертв из числа владельцев криптовалют, используя информацию о их активах, полученную из открытых источников или путем фишинга.

Подобные инциденты подчеркивают уязвимость криптосообщества и необходимость усиления мер безопасности. Владельцы значительных криптоактивов часто становятся мишенями из-за публичной информации об их состоянии или участии в проектах. Это создает серьезные риски не только для их цифровых активов, но и для личной безопасности. Преступники используют различные методы, от физического насилия до сложных схем вымогательства, чтобы получить доступ к приватным ключам или вынудить жертву перевести средства.

Что это значит для криптосообщества из РФ и СНГ

Этот инцидент во Франции служит серьезным напоминанием для криптоинвесторов в России и странах СНГ о необходимости повышенной бдительности. По мере роста популярности криптовалют и увеличения числа их владельцев, риски физических нападений и ограблений также возрастают. Важно максимально обезопасить себя, избегая публичного раскрытия информации о своих криптоактивах и финансовом положении. Рекомендуется использовать надежные аппаратные кошельки, не хранить большие суммы на централизованных биржах и быть крайне осторожными при взаимодействии с незнакомыми людьми, особенно теми, кто проявляет интерес к вашим финансам. Анонимность в сети и конфиденциальность в реальной жизни становятся ключевыми факторами для защиты.