Британский регулятор FCA запустил консультации по вопросам регулирования криптоактивов, которые вступят в силу в октябре 2027 года.

Великобритания сделала важный шаг на пути к регулированию криптовалютного рынка. Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) объявило о начале консультаций по вопросам интерпретации правил, касающихся регулируемой деятельности с криптоактивами. Новые нормы должны вступить в силу в октябре 2027 года.

Цель консультаций — собрать обратную связь от участников рынка, экспертов и общественности по вопросам применения будущих правил. FCA стремится создать чёткие и прозрачные рамки для работы с криптоактивами, которые обеспечат защиту инвесторов и стабильность финансовой системы.

Согласно заявлению регулятора, новые правила будут охватывать широкий спектр деятельности, включая выпуск, торговлю и хранение криптоактивов. Особое внимание уделяется вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также защите потребителей от мошенничества.

Консультации продлятся несколько месяцев, после чего FCA представит окончательные рекомендации. Это важный этап в формировании правовой базы для криптовалютного рынка в Великобритании, который может стать примером для других стран.

Что это значит

Для российских инвесторов и участников крипторынка это событие имеет важное значение. Великобритания, как один из ведущих финансовых центров мира, задаёт тренды в регулировании криптовалют. Принятые здесь правила могут повлиять на подходы других стран, включая Россию и страны СНГ. Участникам рынка стоит следить за развитием ситуации, чтобы быть готовыми к возможным изменениям в законодательстве.