В Южной Корее мошенники предлагают поддельные дипломы элитных университетов за $200 в криптовалюте. Документы выглядят идентично оригиналам.

В Южной Корее мошенники активно используют социальные сети для продажи поддельных официальных документов, включая дипломы престижных университетов. Как сообщает местное издание Herald Kyungjae, стоимость такого сертификата составляет чуть более $200 в криптовалюте.

Как работают мошенники

Поддельные дипломы выглядят практически идентично оригиналам, выданным одним из ведущих университетов страны — Yonsei University, который занимает 50-е место в рейтинге QS 2026. Мошенники предлагают клиентам заполнить форму с личными данными и гарантируют доставку документа в течение двух часов. «Я могу отправить вам сертификат о зачислении в топовый университет за $100», — заявил один из продавцов в Telegram.

Предпочтение отдается оплате криптовалютой или цифровыми подарочными сертификатами, так как эти методы обеспечивают анонимность. «Если вы оплатите банковским переводом, вы, как клиент, можете стать объектом полицейского расследования», — пояснил мошенник.

Широкий ассортимент подделок

Помимо дипломов, мошенники предлагают поддельные водительские удостоверения, документы о семейных отношениях, справки об отсутствии судимости и даже банковские документы для получения кредитов. Стоимость поддельного диплома иностранного университета составляет $341.

Полиция Южной Кореи отмечает, что количество арестованных за подделку документов почти удвоилось с 2021 по 2023 год. Однако многие случаи остаются нераскрытыми.

Мошенники также предупреждают клиентов о существовании конкурентов, которые могут оказаться обычными аферистами. «Многие агентства-конкуренты, предлагающие аналогичные услуги, управляются мошенниками», — заявил один из продавцов.

Что это значит: Использование криптовалюты для оплаты поддельных документов усложняет работу правоохранительных органов, так как транзакции сложнее отследить. Это создает дополнительные риски для системы образования и рынка труда в Южной Корее.

Практический вывод: Майнерам и инвесторам из РФ/СНГ стоит быть осторожными при использовании криптовалюты для оплаты услуг, особенно если они связаны с документами или личными данными. Анонимность криптовалюты может быть использована мошенниками в преступных целях.