Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков озвучил данные о количестве майнеров в России. Согласно его информации, в стране насчитывается более 190 тысяч нелегальных майнеров, тогда как официально зарегистрировали свою деятельность лишь 5500 человек.

Соотношение легальных и нелегальных майнеров

Цифры, озвученные Аксаковым, демонстрируют значительный дисбаланс между легальным и нелегальным сегментами майнинга в России. На каждого легального майнера приходится около 35 нелегальных. Такое соотношение свидетельствует о масштабах теневого криптобизнеса в стране.

Причины роста нелегального майнинга

Эксперты связывают рост нелегального майнинга с несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие четкой нормативной базы, регулирующей криптовалютную деятельность. Во-вторых, высокие затраты на легализацию бизнеса, включая налоги и оформление документации. В-третьих, доступность оборудования для майнинга и относительно низкие тарифы на электроэнергию в некоторых регионах России.

Что это значит

Для российских майнеров ситуация остается неопределенной. С одной стороны, государство продолжает бороться с нелегальным криптобизнесом, вводя новые ограничения и штрафы. С другой, отсутствие четких правил и высокие затраты на легализацию вынуждают многих продолжать работать в тени. В ближайшее время можно ожидать ужесточения контроля за майнингом, что может привести к сокращению числа нелегальных операторов.