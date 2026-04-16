Полиция Парагвая сообщила о задержании 10 человек в возрасте от 18 до 20 лет, подозреваемых в хищении $1,2 млн с сотен банковских счетов и электронных кошельков. В ходе операции правоохранители конфисковали криптовалюту на сумму $400 тыс., которую группировка якобы использовала для отмывания украденных средств.

Как действовала группировка

По словам прокурора Ирмы Льяно, преступники использовали сеть денежных мулов, которые предоставляли личную информацию и данные банковских счетов. После опустошения счетов жертв деньги конвертировались в криптовалюту. «Группировка использовала наличные и карты мулов, которые предоставляли личную информацию и данные банковских счетов», — заявила Льяно.

Все подозреваемые были задержаны в провинции Итапуа. По данным правоохранителей, сеть мулов насчитывает не менее 400 человек. Основные подозреваемые недавно окончили одну и ту же среднюю школу.

Результаты полицейских рейдов

В ходе рейдов по всей провинции полиция изъяла автомобили, компьютерное оборудование и мобильные телефоны. Подозреваемый главарь группировки — 18-летний Алекс, фамилия которого не раскрывается. Суды выдали десятки ордеров на арест, и полиция готовится провести новую серию рейдов.

Некоторые из подозреваемых мулов добровольно явились в полицейские участки. После использования счетов мулов для отмывания денег группировка использовала внебиржевые торговые платформы для конвертации наличных в криптовалюту.

Подозрительные сделки

Преступники предлагали купить криптовалюту по цене, более чем в два или три раза превышающей рыночную, чтобы быстрее заключать сделки. Однако эта стратегия вызвала подозрения у одной из криптоинвесторов в городе Энкарнасьон. Когда инвестор получила «странно высокое» предложение за свои криптоактивы, она решила сообщить об этом в местный полицейский участок.

Мулы получали ежемесячную «арендную плату» за использование своих банковских счетов, а также «комиссии» за каждую транзакцию. Группировка начала красть деньги в первые недели года, но её активность резко возросла в марте. Подозреваемые «щеголяли деньгами», покупая роскошные автомобили и снимая дорогие квартиры.

Что это значит: Этот случай подчеркивает растущую проблему использования криптовалюты для отмывания денег и необходимость усиления регулирования в этой сфере.

Практический вывод: Майнерам и инвесторам следует быть осторожными при совершении сделок с криптовалютой и избегать подозрительных предложений, особенно с завышенными ценами.