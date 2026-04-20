Предложение Алекса Бореса: «дивиденды от ИИ»

Кандидат в Конгресс США от штата Нью-Йорк, Алекс Борес, выступил с инициативой по созданию системы выплат, получивших название «дивиденды от ИИ». Суть предложения заключается в том, что американские граждане будут получать финансовую поддержку, если активное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) приведет к значительному сокращению рабочих мест. Эта мера призвана смягчить негативные социальные и экономические последствия технологического прогресса.

Борес, баллотирующийся в 12-м округе Нью-Йорка, представил свою концепцию, которая предусматривает механизм автоматических выплат. По его мнению, по мере того как ИИ будет занимать все большую долю в экономике, высвобождая человеческий труд, часть прибыли, генерируемой этими технологиями, должна быть перераспределена среди населения. Цель — обеспечить базовый уровень дохода и поддержать покупательную способность граждан в условиях меняющегося рынка труда.

Механизм и обоснование инициативы

Предложение Бореса не является абстрактной идеей, а имеет под собой конкретное обоснование. Он указывает на то, что технологический прогресс, особенно в сфере ИИ, может привести к значительному росту производительности и, как следствие, к увеличению корпоративных прибылей. Однако без адекватных мер поддержки это может также усугубить социальное неравенство и привести к массовой безработице в традиционных секторах экономики. «Дивиденды от ИИ» рассматриваются как способ справедливого распределения благ, создаваемых новыми технологиями.

Подобные идеи не новы и перекликаются с концепциями универсального базового дохода (УБД), которые обсуждаются во многих странах мира. Однако предложение Бореса фокусируется именно на ИИ как на источнике финансирования и триггере для выплат. Это подчеркивает растущую озабоченность политиков и общественности потенциальным влиянием искусственного интеллекта на будущее занятости и социальной стабильности.

Контекст и перспективы реализации

Инициатива Алекса Бореса является частью более широкой дискуссии о регулировании и адаптации к быстрому развитию ИИ. В США и других странах активно обсуждаются вопросы этики ИИ, его влияния на экономику, а также необходимость разработки новых социальных программ. Предложение Бореса, хотя и находится на стадии предвыборной кампании, отражает эти тенденции и может стать предметом серьезных дебатов в случае его избрания.

Реализация такого проекта потребует разработки сложных механизмов оценки влияния ИИ на рынок труда, определения источников финансирования и распределения средств. Это может включать налоги на прибыль компаний, активно использующих ИИ, или создание специальных фондов. В любом случае, идея подчеркивает необходимость проактивного подхода к управлению социальными изменениями, вызванными технологическим прогрессом.

Что это значит для граждан РФ и СНГ

Хотя предложение о «дивидендах от ИИ» выдвинуто в США, оно имеет косвенное значение и для жителей России и стран СНГ. Развитие искусственного интеллекта — глобальный тренд, который затронет все экономики. Подобные инициативы показывают, что правительства и политики начинают задумываться о социальных последствиях автоматизации и роботизации. Это может служить индикатором будущих дискуссий и возможных социальных программ, направленных на адаптацию населения к новым реалиям рынка труда, в том числе и в нашем регионе. Для майнеров и инвесторов в криптовалюты, это также указывает на растущее внимание к технологическому прогрессу, который может влиять на энергопотребление и стоимость оборудования в долгосрочной перспективе, а также на общую экономическую стабильность.