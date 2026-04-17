С 13 по 15 мая в Москве пройдёт крупная международная конференция Moscow Trading Week, ориентированная на трейдеров, инвесторов и профессиональных участников финансовых рынков. Мероприятие состоится в одном из самых известных деловых центров столицы — Башне «Федерация».

Организаторы ожидают, что конференция соберёт более 5000 посетителей. Среди участников будут представители более 15 стран, включая спикеров и партнёров форума. Это делает Moscow Trading Week одним из ключевых событий в области финансов и инвестиций в России.

Конференция станет площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных трендов и установления деловых контактов. Участники смогут узнать о новых стратегиях торговли, инвестиционных возможностях и последних разработках в финансовой сфере.

Что это значит для российского рынка? Moscow Trading Week предоставляет уникальную возможность для трейдеров и инвесторов из России и СНГ получить доступ к международному опыту и знаниям. Это особенно важно в условиях текущей геополитической ситуации, когда многие игроки ищут новые пути для развития и сотрудничества.