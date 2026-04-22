Узбекистан создает льготную зону для майнинга криптовалют

В Республике Узбекистан учреждена специализированная зона для майнинга криптовалют, расположенная на территории Каракалпакстана. Эта инициатива направлена на привлечение инвестиций и развитие блокчейн-индустрии в регионе. Новая зона предоставляет майнерам значительные налоговые преференции и возможность беспрепятственного экспорта добытых цифровых активов, что делает ее привлекательной для иностранных инвесторов и операторов.

Согласно указу президента Шавката Мирзиёева, иностранные компании, осуществляющие майнинговую деятельность в Каракалпакстане, получают право продавать добытые криптовалюты за рубеж. Однако, важным условием является обязательное зачисление всех экспортных доходов на счета в местных банках Узбекистана. Это требование призвано обеспечить прозрачность финансовых потоков и способствовать развитию национальной банковской системы. Власти Узбекистана активно работают над созданием благоприятной среды для развития цифровой экономики, и данная мера является частью более широкой стратегии по интеграции блокчейн-технологий.

Для получения статуса резидента новой майнинговой зоны и доступа к льготам, компании должны пройти процесс регистрации в Агентстве по перспективным проектам. Это государственное учреждение отвечает за регулирование и надзор за всей криптоиндустрией в стране. Агентство также будет контролировать соблюдение установленных правил и норм, обеспечивая стабильность и безопасность работы майнинговых предприятий. Кроме того, для майнеров предусмотрены специальные условия по подключению к электросетям, что является критически важным фактором для рентабельности их деятельности.

В рамках этой инициативы, Узбекистан также планирует развивать инфраструктуру для майнинга, включая строительство новых энергетических мощностей и центров обработки данных. Цель состоит в том, чтобы создать полноценную экосистему, которая сможет конкурировать с ведущими мировыми центрами майнинга. Привлечение иностранных инвестиций в этот сектор рассматривается как ключевой элемент для диверсификации экономики и создания новых рабочих мест в регионе Каракалпакстана.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров и инвесторов из России и стран СНГ создание такой зоны в Узбекистане открывает новые возможности для масштабирования бизнеса и снижения операционных издержек. Учитывая текущие геополитические и экономические условия, а также растущее давление на майнинговую индустрию в некоторых регионах, Узбекистан может стать привлекательной альтернативой. Налоговые льготы и возможность легального экспорта криптовалют значительно повышают инвестиционную привлекательность региона. Однако, важно тщательно изучить местные регуляторные требования и условия по энергоснабжению, чтобы оценить все риски и потенциальную выгоду перед принятием решения о релокации или расширении деятельности. Особое внимание следует уделить требованиям к банковским операциям и конвертации валют.