Дочерняя компания Nakamoto Inc., UTXO Management, анонсировала запуск нового фонда цифровых кредитов с двухуровневой структурой, предназначенного для институциональных инвесторов. Фонд предлагает как фиксированный доход, так и потенциал роста за счет использования кредитного плеча.

UTXO Management запускает инновационный фонд цифровых кредитов

Компания UTXO Management, являющаяся дочерним предприятием Nakamoto Inc. (NASDAQ: NAKA), объявила о формировании нового инвестиционного инструмента – UTXO Preferred Income Strategies LP. Этот фонд, зарегистрированный в Делавэре, разработан для предоставления инвесторам доступа к доходам от привилегированных цифровых кредитных ценных бумаг, предлагая уникальную двухуровневую структуру.

Основная цель фонда — удовлетворить различные инвестиционные стратегии и аппетиты к риску в рамках одного продукта. Он включает в себя два класса паев: старший доходный класс (Senior Income Class) и класс общей доходности (Total Return Class). Такая архитектура позволяет инвесторам выбирать между стабильным фиксированным доходом и возможностью получения более высокой прибыли с использованием кредитного плеча.

Особенности двухуровневой структуры фонда

Старший доходный класс ориентирован на получение фиксированной годовой доходности, выплачиваемой ежемесячно. Эти выплаты формируются за счет потоков дивидендов от привилегированных цифровых кредитных ценных бумаг и классифицируются как возврат капитала. Важной особенностью является то, что распределение доходов в первую очередь осуществляется держателям паев этого класса, опережая выплаты комиссий и распределения для младших классов. Фонд стремится обеспечить доходность, превышающую доходность краткосрочных казначейских векселей США, при этом защита обеспечивается за счет младшего акционерного буфера. Для этого класса не предусмотрены комиссии за управление или вознаграждение за результат.

Класс общей доходности, в свою очередь, нацелен на получение прибыли за счет остаточного дохода после выплат старшему классу. Стратегия этого класса включает дисциплинированное использование кредитного плеча, позиционирование относительно стоимости в стеке цифровых кредитов и участие в новых эмиссиях. Инвесторы этого класса принимают на себя первые убытки, но при этом получают выгоду от потенциального сжатия спредов и роста доходов. Первоначальный портфель фонда будет включать такие инструменты, как Strategy Variable Rate Perpetual Stretch Preferred Security (STRC), которые представляют собой гибридную форму, сочетающую характеристики фиксированного дохода с экспозицией к цифровым активам.

Развитие рынка цифровых кредитов и перспективы для инвесторов

Тайлер Эванс, директор по инвестициям UTXO Management, отметил, что рынок цифровых кредитов достиг такого уровня зрелости, который позволяет создавать структурированные продукты, хотя институциональный доступ к ним все еще ограничен. «Мы разработали наш первый структурированный кредитный продукт, UTXO Preferred Income Strategies LP, чтобы предоставить инвесторам доступ к этим дивидендным ценным бумагам, обеспечивая при этом необходимые улучшения структуры капитала, институциональное обслуживание и операционную прозрачность», — заявил Эванс.

Запуск этого фонда знаменует собой расширение деятельности UTXO Management в сферу структурированных кредитов. С 2019 года компания и ее аффилированные лица успешно управляли рядом инвестиционных инструментов в экосистеме Биткоина, включая Bitcoin Ecosystem Fund, ориентированный на венчурные инвестиции, и 210k Capital, LP, хедж-фонд, сфокусированный на Биткоине и связанных с ним инструментах. UTXO Management позиционирует себя как биткоин-ориентированный управляющий активами, работающий как на публичных, так и на частных рынках, и активно инвестирующий в инфраструктуру и развитие Биткоина.

Фонд будет доступен аккредитованным инвесторам, соответствующим определению квалифицированных покупателей согласно применимому законодательству о ценных бумагах. Размещение паев будет осуществляться через частное размещение и не будет регистрироваться в соответствии с Законом о ценных бумагах 1933 года. Все инвестиционные решения должны основываться на официальных документах фонда, содержащих полную информацию об условиях, рисках и структуре.

Что это значит для инвесторов из РФ/СНГ?

Хотя данный фонд ориентирован на аккредитованных инвесторов в США, его запуск подчеркивает растущую зрелость и диверсификацию рынка цифровых активов. Для инвесторов из России и СНГ это событие сигнализирует о появлении новых, более сложных финансовых инструментов в криптоиндустрии, которые могут стать доступными в будущем по мере развития местного регулирования и инфраструктуры. В настоящее время прямое участие в таких фондах для большинства инвесторов из региона ограничено из-за регуляторных барьеров и требований к аккредитации. Однако это также указывает на потенциальные направления развития рынка цифровых активов, где структурированные продукты могут предложить новые возможности для получения дохода и управления рисками.