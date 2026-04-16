Украинские правоохранительные органы задержали подозреваемого, связанного с масштабной киберпреступной сетью, которая нанесла ущерб на сумму $100 млн. В ходе операции были конфискованы активы на общую сумму $11 млн, из которых $3 млн составляла криптовалюта.

Подозреваемый, чья личность не раскрывается, был в розыске ФБР за участие в кибератаках на компании и частных лиц в США и Европе. Сеть занималась фишингом, кражей данных и финансовыми махинациями.

Операция проводилась совместно с международными правоохранительными органами, включая ФБР и Europol. Это один из крупнейших случаев задержания киберпреступников в Украине за последние годы.

Конфискованные активы включают криптовалюту, наличные средства и имущество. Украинские власти заявили, что продолжат расследование и будут сотрудничать с международными партнёрами для борьбы с киберпреступностью.

Что это значит

Для пользователей криптовалют в России и СНГ этот случай подчеркивает важность соблюдения мер безопасности при работе с цифровыми активами. Киберпреступники активно используют криптовалюты для отмывания средств, что может привести к ужесточению регулирования в регионе.