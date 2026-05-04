Минэнерго РФ планирует ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг с 2026 года. Новые меры могут включать штрафы до 10 млн рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

С 2026 года нелегальный майнинг в России может быть приравнен к хищению с уголовной ответственностью. Заместитель министра энергетики Петр Конюшенко заявил об этом на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.

Что произошло

Минэнерго разрабатывает двухступенчатую систему наказаний для нелегальных майнеров. Первый этап предполагает административную ответственность за первичное нарушение, второй — уголовное преследование за повторное подключение к электросетям. Штрафы могут достигать 10 млн рублей, а в случае организованной деятельности — лишение свободы до пяти лет.

Контекст и предыстория события

Инициатива обсуждается с 2023 года, когда правительственная комиссия впервые подняла вопрос о незаконном использовании электроэнергии для майнинга. По данным «Россетей», ущерб от нелегальных подключений к 2025 году превысит 4,7 млрд рублей. При этом налоговая отдача от отрасли остаётся низкой: предварительные сборы за 2025 год оцениваются в 567-600 млн рублей.

Реакция рынка

После заявления Конюшенко крупные майнинговые компании начали активнее регистрироваться в реестре ФНС. В редакции MinerWorld отмечают, что за последний месяц число заявок на легализацию увеличилось на 23%. Однако малые и средние операторы, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, продолжают работать в серой зоне.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для промышленных площадок в Иркутской области и Красноярском крае, где тарифы на электроэнергию составляют 3-5 ₽/кВт·ч, новые правила могут стать серьёзным вызовом. Легализация через реестр ФНС потребует дополнительных затрат на оборудование и отчётность. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, штрафы в 1,5-10 млн рублей эквивалентны потере 16-110 тысяч долларов.

Новые меры Минэнерго направлены на борьбу с нелегальным майнингом, но могут замедлить развитие легальной отрасли. Вопрос баланса между регулированием и поддержкой инноваций остаётся открытым.