Магазин
LIVE
BTC $79,674 ▲ 1.66% ETH $2,362 ▲ 2.28% BNB $628.33 ▲ 1.85% SOL $84.84 ▲ 1.17% XRP $1.4100 ▲ 1.72% TON $1.3900 ▲ 3.75%
Регулирование 1 мин

Уголовная ответственность за майнинг: что ждёт российских добытчиков криптовалюты

Минэнерго РФ планирует ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг с 2026 года. Новые меры могут включать штрафы до 10 млн рублей и лишение свободы на срок до пяти лет.

#BTC
Уголовная ответственность за майнинг: что ждёт российских добытчиков криптовалюты

С 2026 года нелегальный майнинг в России может быть приравнен к хищению с уголовной ответственностью. Заместитель министра энергетики Петр Конюшенко заявил об этом на Кавказском инвестиционном форуме в Минеральных Водах.

Что произошло

Минэнерго разрабатывает двухступенчатую систему наказаний для нелегальных майнеров. Первый этап предполагает административную ответственность за первичное нарушение, второй — уголовное преследование за повторное подключение к электросетям. Штрафы могут достигать 10 млн рублей, а в случае организованной деятельности — лишение свободы до пяти лет. Подробнее — оборудование Bitmain.

Контекст и предыстория события

Инициатива обсуждается с 2023 года, когда правительственная комиссия впервые подняла вопрос о незаконном использовании электроэнергии для майнинга. По данным «Россетей», ущерб от нелегальных подключений к 2025 году превысит 4,7 млрд рублей. При этом налоговая отдача от отрасли остаётся низкой: предварительные сборы за 2025 год оцениваются в 567-600 млн рублей.

Реакция рынка

После заявления Конюшенко крупные майнинговые компании начали активнее регистрироваться в реестре ФНС. В редакции MinerWorld отмечают, что за последний месяц число заявок на легализацию увеличилось на 23%. Однако малые и средние операторы, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, продолжают работать в серой зоне. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — модели MicroBT.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для промышленных площадок в Иркутской области и Красноярском крае, где тарифы на электроэнергию составляют 3-5 ₽/кВт·ч, новые правила могут стать серьёзным вызовом. Легализация через реестр ФНС потребует дополнительных затрат на оборудование и отчётность. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, штрафы в 1,5-10 млн рублей эквивалентны потере 16-110 тысяч долларов.

Новые меры Минэнерго направлены на борьбу с нелегальным майнингом, но могут замедлить развитие легальной отрасли. Вопрос баланса между регулированием и поддержкой инноваций остаётся открытым. На фоне меняющегося регулирования логичный шаг — майнинг-хостинг в дата-центре.

Частые вопросы

Какие регионы России наиболее затронуты новыми правилами?
Наибольшее влияние новые правила окажут на регионы с дешёвой электроэнергией: Иркутская область, Красноярский край, Хакасия. Там тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, что привлекает майнеров.
Какие штрафы предусмотрены за нелегальный майнинг?
Штрафы за нелегальный майнинг могут достигать 10 млн рублей при повторных нарушениях. Для организованных групп предусмотрено лишение свободы до пяти лет.
Как новые правила повлияют на доходы майнеров?
Легализация через реестр ФНС увеличит затраты майнеров на оборудование и отчётность. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, штрафы в 1,5-10 млн рублей эквивалентны потере 16-110 тысяч долларов.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости