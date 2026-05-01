Стоимость нефти марки Brent в начале 2026 года выросла на 70%, достигнув $100 за баррель. Основными драйверами стали геополитическая напряжённость и ограничения в Ормузском проливе. Эксперты прогнозируют дальнейший рост или коррекцию на 20%.

Сможет ли нефть марки Brent удержаться на уровне $100 за баррель к маю 2026 года? После впечатляющего роста на 70% с начала года рынок оказался на перепутье: геополитическая напряжённость поддерживает цены, но истощение стратегических резервов США и замедление мировой экономики могут спровоцировать коррекцию.

Триггер события

Основными драйверами роста нефти стали три ключевых фактора:

Затянувшийся конфликт между США и Ираном, обострившийся после инцидентов в Ормузском проливе

Ограничение судоходства через стратегически важный пролив, через который проходит 20% мирового потребления нефти

Сокращение добычи странами Персидского залива на фоне эскалации напряжённости

По данным аналитиков AVI Capital, текущая ситуация напоминает кризис 2020 года, когда цены на нефть упали до исторических минимумов, а затем восстановились благодаря скоординированным действиям ОПЕК+.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В 2020 году нефть Brent опустилась до $16 за баррель из-за пандемии COVID-19, но уже к концу 2021 года восстановилась до $80. В 2022 году цены достигли $120 на фоне санкций против России, а в 2023 году стабилизировались в диапазоне $80-90. В 2024 году Brent торговалась в пределах $75-85, а в 2025 году начался новый рост, который продолжается до сих пор.

По мнению Николая Дудченко из ФГ «Финам», текущая ситуация отличается от предыдущих кризисов: «Конфликт в Персидском заливе не удаётся разрешить ни силой, ни дипломатией, что создаёт долгосрочные риски для поставок».

Цифры, которые меняют картину

С начала 2026 года Brent выросла с $58 до $100 за баррель, что стало самым резким ростом за последние 5 лет. При этом:

Стратегические резервы США сократились на 30% за последний год

Добыча в Персидском заливе упала на 15%

Мировое потребление нефти снизилось на 2% из-за замедления экономики Китая и ЕС

В редакции MinerWorld отмечают, что текущие цены на нефть могут поддержать российский рубль, который торгуется на уровне 90-95 ₽ за $1.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Эксперты разделились в прогнозах на май 2026 года:

Леонид Чихарев (AVI Capital) ожидает коррекции до $80 из-за снижения спроса

Александр Пересичан (ТЕХНОБИТ) прогнозирует удержание цен на уровне $100 благодаря геополитическим рискам

Олег Решетников (БКС Мир инвестиций) считает, что Brent будет колебаться в диапазоне $90-110

Для российских майнеров рост цен на нефть может означать увеличение затрат на электроэнергию, особенно в регионах с дешёвыми тарифами, где власти уже начали пересматривать льготы для промышленных потребителей.